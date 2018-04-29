В период майских праздников приморцам стоит задуматься об этом

Источник: ДЕЙТА

Обезопасить себя от действий карманных воров и свести к минимуму риски можно, придерживаясь некоторых правил:

— не кладите телефоны и кошельки в наружные карманы одежды и сумок, а также в сумки или пакеты поверх покупок;.

— в кошельке нежелательно носить банковские карты, а тем более — писать на них код доступа. Большие суммы не следует класть в портмоне или кошелек — оставьте на мелкие расходы. Остальное положите во внутренний карман одежды либо спрячьте в специальные отделы сумки;.

— будьте особенно внимательны в общественном транспорте. При посадке и высадке держите сумку впереди себя, а во время пути — ближе к телу или возьмите в руки, а не вешайте на плечо;.

— деньги на проезд желательно откладывать отдельно.

В целях предупреждения краж из транспортных средств никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

Тем, кто на майских праздниках планирует уехать из дома, следует позаботиться о сохранности своего жилища. Не забудьте запереть входные и балконные двери, окна, форточки. Попросите соседей присмотреть за вашей квартирой.

Необходимо быть предельно осторожными и внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах, на вокзалах.