Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Рудковскую раскритиковали за участие ее сына в скандальном клипе Киркорова
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
13:49 (мск), источник: ДЕЙТА

В период майских праздников приморцам стоит задуматься об этом

В период майских праздников полиция просит жителей и гостей Приморья быть внимательными, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Обезопасить себя от действий карманных воров и свести к минимуму риски можно, придерживаясь некоторых правил:

— не кладите телефоны и кошельки в наружные карманы одежды и сумок, а также в сумки или пакеты поверх покупок;.

— в кошельке нежелательно носить банковские карты, а тем более — писать на них код доступа. Большие суммы не следует класть в портмоне или кошелек — оставьте на мелкие расходы. Остальное положите во внутренний карман одежды либо спрячьте в специальные отделы сумки;.

— будьте особенно внимательны в общественном транспорте. При посадке и высадке держите сумку впереди себя, а во время пути — ближе к телу или возьмите в руки, а не вешайте на плечо;.

— деньги на проезд желательно откладывать отдельно.

В целях предупреждения краж из транспортных средств никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

Тем, кто на майских праздниках планирует уехать из дома, следует позаботиться о сохранности своего жилища. Не забудьте запереть входные и балконные двери, окна, форточки. Попросите соседей присмотреть за вашей квартирой.

Необходимо быть предельно осторожными и внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах, на вокзалах.

Ирина Петрова.

Все новости региона
 О сбое в работе Telegram у европейских пользователей рассказал Дуров
В период майских праздников приморцам стоит задуматься об этом
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Почему в России не любят даже хороших богатых
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь