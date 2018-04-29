Не погуляешь: синоптики рассказали о погоде в Приморье
В ближайшие дни погода в Приморье ожидается неустойчивой, об этом DEITA. RU сообщили специалисты Примгидромета.
В ближайшие дни погода в Приморье ожидается неустойчивой, об этом DEITA. RU сообщили специалисты Примгидромета.
Так, в последний день апреля фронтальные разделы в отдельных районах вызовут дожди. Температура ночью +3…+10°C, и лишь на
В ночь на 1 мая осадки маловероятны. В праздничный День Весны и Труда погода вновь изменится. Подойдёт очередной атмосферный фронт, дожди возобновятся. Похолодание продолжится. Температурный фон в ночные и дневные часы понизится на 5−8 градусов.
Во Владивостоке ночью и утром 30 апреля возможен дождь, температура воздуха +5…+8°C. Днём прояснит, воздух прогреется до +15…+17°C. В ночь на 1 Мая без осадков, а днём, ближе ко во второй половине, дождь может начаться снова. Ночная температура останется прежней, а день станет холоднее, +10…+13°C. Дождливая погода сохранится и 2 мая. Температурный фон понизится на 2−5 градусов.
Ирина Петрова.