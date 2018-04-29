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13:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Не погуляешь: синоптики рассказали о погоде в Приморье

В ближайшие дни погода в Приморье ожидается неустойчивой, об этом DEITA. RU сообщили специалисты Примгидромета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 761 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Так, в последний день апреля фронтальные разделы в отдельных районах вызовут дожди. Температура ночью +3…+10°C, и лишь на северо-востоке столбики термометров опустятся до -3°C. Днём дожди будут прекращаться, но за фронтом придёт холодная воздушная масса. По сравнению с предыдущим днём максимальная температура воздуха понизится до +16…+22°C, на северо-востоке +10…+15°C.

В ночь на 1 мая осадки маловероятны. В праздничный День Весны и Труда погода вновь изменится. Подойдёт очередной атмосферный фронт, дожди возобновятся. Похолодание продолжится. Температурный фон в ночные и дневные часы понизится на 5−8 градусов.

В последний выходной, 2 мая, погодные условия определит северная периферия циклона, который будет смещаться над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении. Сохранится ненастная дождливая погода. Однако площадь распространения и интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко циклон пройдёт к побережью Приморья. По последним расчётам, смещение вихря ожидается над югом Японского моря вдоль западного побережья Японии. В этом случае в Приморском крае пройдут в основном небольшие и умеренные дожди. Если траектория циклона пройдёт севернее, дождей выпадет больше. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток.

Во Владивостоке ночью и утром 30 апреля возможен дождь, температура воздуха +5…+8°C. Днём прояснит, воздух прогреется до +15…+17°C. В ночь на 1 Мая без осадков, а днём, ближе ко во второй половине, дождь может начаться снова. Ночная температура останется прежней, а день станет холоднее, +10…+13°C. Дождливая погода сохранится и 2 мая. Температурный фон понизится на 2−5 градусов.

Ирина Петрова.

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