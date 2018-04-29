Не погуляешь: синоптики рассказали о погоде в Приморье

Так, в последний день апреля фронтальные разделы в отдельных районах вызовут дожди. Температура ночью +3…+10°C, и лишь на северо-востоке столбики термометров опустятся до -3°C. Днём дожди будут прекращаться, но за фронтом придёт холодная воздушная масса. По сравнению с предыдущим днём максимальная температура воздуха понизится до +16…+22°C, на северо-востоке +10…+15°C.

В ночь на 1 мая осадки маловероятны. В праздничный День Весны и Труда погода вновь изменится. Подойдёт очередной атмосферный фронт, дожди возобновятся. Похолодание продолжится. Температурный фон в ночные и дневные часы понизится на 5−8 градусов.