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13:22 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарских ветеранов на 9 Мая наградили бесплатным проездом на электричках

С 3 по 12 мая ветераны войны и их сопровождающие cмогут бесплатно ездить на электричках.

Источник: Reuters

Самарская пригородная пассажирская компания предоставила льготный проезд ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители компании-перевозчика.

С 3 по 12 мая ветераны ВОВ и их сопровождающие смогут бесплатно ездить на электричках. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий льготный статус.

Также в течение мая для ветеранов войны будут бесплатными и билеты на поезда дальнего следования.

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