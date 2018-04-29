Самарских ветеранов на 9 Мая наградили бесплатным проездом на электричках
С 3 по 12 мая ветераны войны и их сопровождающие cмогут бесплатно ездить на электричках.
С 3 по 12 мая ветераны войны и их сопровождающие cмогут бесплатно ездить на электричках.
Самарская пригородная пассажирская компания предоставила льготный проезд ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители
С 3 по 12 мая ветераны ВОВ и их сопровождающие смогут бесплатно ездить на электричках. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий льготный статус.
Также в течение мая для ветеранов войны будут бесплатными и билеты на поезда дальнего следования.