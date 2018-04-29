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13:09 (мск), источник: Интерфакс

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 апреля из-за ветра

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Гидрометцентр повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на 30 апреля в связи с усилением ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает ведомство, в понедельник в Москве ожидаются переменная облачность, местами гроза, кратковременный дождь. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8−10 градусов, днем потеплеет до 20−22 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, порыва ветра при грозе ночью могут достигать 15 м/с, днем — 12−17 м/с.

«Желтый» уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.

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Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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