«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 апреля из-за ветра

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает ведомство, в понедельник в Москве ожидаются переменная облачность, местами гроза, кратковременный дождь. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8−10 градусов, днем потеплеет до 20−22 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, порыва ветра при грозе ночью могут достигать 15 м/с, днем — 12−17 м/с.