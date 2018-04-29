Тренер «Ротора-Волгоград»: «Матч был злой»

Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде, в рамках 35-го тура ФНЛ волгоградцы уступили местному «Олимпийцу» со счетом 0:1. Примечательно, что хозяева прервали 10-матчевую безвыигрышую серию, и набрав сравнявшись с волгоградцами по очкам, обошли их в таблице за счет дополнительных показателей.

Николай Писарев, главный тренер «Олимпийца».

— На всех нас давила эта серия без побед. Плюс еще, столько болельщиков стало приходить на новый стадион. Это тоже огромная ответственность. Нам не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание… Спасибо ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали такой зрелищной игры, но сегодня самое главное было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым!

Сергей Павлов, главный тренер «Ротора-Волгоград».

— Обе команды решают одинаковую задачу остаться в лиге, поэтому матч был «злой». Сегодня мы провели не лучший свой матч. Всё решил «стандарт». Надо уметь доигрывать такие эпизоды до конца. И в концовке нельзя так нарушать правила. Мы всей скамейкой кричали игроку «осторожнее, осторожнее», но увы.

Все наши замены были сделаны на усиление атаки, но что-то не сложилось. Напротив, на наши ворота усилилось давление, а мы стали терять «подборы».