Тренер «Ротора-Волгоград»: «Матч был злой»
Главные тренеры нижегородского «Олимпийца» и «Ротора-Волгоград» поделились впечатлениями о матче.
Главные тренеры нижегородского «Олимпийца» и «Ротора-Волгоград» поделились впечатлениями о матче.
Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде, в рамках 35-го тура ФНЛ волгоградцы уступили местному «Олимпийцу» со счетом 0:1. Примечательно, что хозяева прервали 10-матчевую безвыигрышую серию, и набрав сравнявшись с волгоградцами по очкам, обошли их в таблице за счет дополнительных показателей.
Николай Писарев, главный тренер «Олимпийца».
— На всех нас давила эта серия без побед. Плюс еще, столько болельщиков стало приходить на новый стадион. Это тоже огромная ответственность. Нам не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание… Спасибо ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали такой зрелищной игры, но сегодня самое главное было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым!
Сергей Павлов, главный тренер «Ротора-Волгоград».
— Обе команды решают одинаковую задачу остаться в лиге, поэтому матч был «злой». Сегодня мы провели не лучший свой матч. Всё решил «стандарт». Надо уметь доигрывать такие эпизоды до конца. И в концовке нельзя так нарушать правила. Мы всей скамейкой кричали игроку «осторожнее, осторожнее», но увы.
Все наши замены были сделаны на усиление атаки, но
Еще одна примечательная деталь: в шестой раз игру волгоградских команд судил Евгений Турбин из Дмитрова. Все шесть — гостевые и в этих играх волгоградцы 4 матча проиграли и дважды добились ничьих, оставшись без побед.