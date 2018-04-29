Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: увиденное впечатлило одесситку
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Изменившаяся Понаровская произвела фурор в Сети - СМИ
Кадры уничтожения Су-30СМ военного корабля у Сирии
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:46 (мск), источник: РИАЦ

Тренер «Ротора-Волгоград»: «Матч был злой»

Главные тренеры нижегородского «Олимпийца» и «Ротора-Волгоград» поделились впечатлениями о матче.

Напомним, в субботу в Нижнем Новгороде, в рамках 35-го тура ФНЛ волгоградцы уступили местному «Олимпийцу» со счетом 0:1. Примечательно, что хозяева прервали 10-матчевую безвыигрышую серию, и набрав сравнявшись с волгоградцами по очкам, обошли их в таблице за счет дополнительных показателей.

Николай Писарев, главный тренер «Олимпийца».

— На всех нас давила эта серия без побед. Плюс еще, столько болельщиков стало приходить на новый стадион. Это тоже огромная ответственность. Нам не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание… Спасибо ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали такой зрелищной игры, но сегодня самое главное было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым!

Сергей Павлов, главный тренер «Ротора-Волгоград».

— Обе команды решают одинаковую задачу остаться в лиге, поэтому матч был «злой». Сегодня мы провели не лучший свой матч. Всё решил «стандарт». Надо уметь доигрывать такие эпизоды до конца. И в концовке нельзя так нарушать правила. Мы всей скамейкой кричали игроку «осторожнее, осторожнее», но увы.

Все наши замены были сделаны на усиление атаки, но что-то не сложилось. Напротив, на наши ворота усилилось давление, а мы стали терять «подборы».

Еще одна примечательная деталь: в шестой раз игру волгоградских команд судил Евгений Турбин из Дмитрова. Все шесть — гостевые и в этих играх волгоградцы 4 матча проиграли и дважды добились ничьих, оставшись без побед.

Все новости региона
Волгоградские пожарники приняли присягу на главной высоте России
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Почему в России не любят даже хороших богатых
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь