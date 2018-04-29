СМИ: на сцене лондонского театра поставят пьесу об отравлении Литвиненко

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ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Театральная пьеса, посвященная истории отравления в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, будет поставлена на сцене лондонского театра. Об этом сообщает в воскресенье газета The Observer.

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По ее информации, в основе трехактовой пьесы лежит адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга. Вышедшая в свет в 2016 году книга под названием «Очень дорогой яд» (Very Expensive Poison) в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.

Как сообщает газета, одноименная театральная постановка будет идти на сцене лондонского театра Old Viс, премьера пьесы намечена на осень следующего года.

«Конечно, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды, а также хороший парень, который, точно зная, что он умрет, пытается раскрыть собственное убийство», — рассказала изданию 37-летний драматург.