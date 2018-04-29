СМИ: на сцене лондонского театра поставят пьесу об отравлении Литвиненко
Премьера пьесы намечена на осень следующего года.
Премьера пьесы намечена на осень следующего года.
ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Театральная пьеса, посвященная истории отравления в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, будет поставлена на сцене лондонского театра. Об этом сообщает в воскресенье газета The Observer.
По ее информации, в основе трехактовой пьесы лежит адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга. Вышедшая в свет в 2016 году книга под названием «Очень дорогой яд» (Very Expensive Poison) в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.
Как сообщает газета, одноименная театральная постановка будет идти на сцене лондонского театра Old Viс, премьера пьесы намечена на осень следующего года.
«Конечно, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на
Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло