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13:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: на сцене лондонского театра поставят пьесу об отравлении Литвиненко

Премьера пьесы намечена на осень следующего года.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Театральная пьеса, посвященная истории отравления в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, будет поставлена на сцене лондонского театра. Об этом сообщает в воскресенье газета The Observer.

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По ее информации, в основе трехактовой пьесы лежит адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга. Вышедшая в свет в 2016 году книга под названием «Очень дорогой яд» (Very Expensive Poison) в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.

Как сообщает газета, одноименная театральная постановка будет идти на сцене лондонского театра Old Viс, премьера пьесы намечена на осень следующего года.

«Конечно, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды, а также хороший парень, который, точно зная, что он умрет, пытается раскрыть собственное убийство», — рассказала изданию 37-летний драматург.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко заявлено о причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию дела Литвиненко имеют политическую подоплеку.

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