Красноярские байкеры открыли мотосезон и проехали по центру города

Встречу байкеры организовали на острове Отдыха, где показывали свои транспортные средства и общались со старыми друзьями. В открытии мотосезона приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин и глава УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Членов.

Начальник краевой Госавтоинспекции пожелал байкерам безопасных дорог и предложил всем желающим испытать настоящий драйв кататься на трассе «Красное кольцо» под Красноярском.

Дорожные полицейские организовали на острове Отдыха площадку, на которой гости могли познакомиться с современной авто и мототехникой, стоящей на вооружении ГИБДД, и ретро-мотоциклом ДПС «Урал».