Красноярские байкеры открыли мотосезон и проехали по центру города
Красноярские мотоциклисты открыли новый сезон. Большой мотопраздник состоялся сегодня, 29 апреля. По данным очевидцев, в открытии приняли участие около тысячи человек.
Красноярские мотоциклисты открыли новый сезон. Большой мотопраздник состоялся сегодня, 29 апреля. По данным очевидцев, в открытии приняли участие около тысячи человек.
Встречу байкеры организовали на острове Отдыха, где показывали свои транспортные средства и общались со старыми друзьями. В открытии мотосезона приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин и глава УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Членов.
Начальник краевой Госавтоинспекции пожелал байкерам безопасных дорог и предложил всем желающим испытать настоящий драйв кататься на трассе «Красное кольцо» под Красноярском.
Дорожные полицейские организовали на острове Отдыха площадку, на которой гости могли познакомиться с современной авто и мототехникой, стоящей на вооружении ГИБДД, и
Алексей Членов проверил готовность мотовзвода полка ДПС МУ МВД России «Красноярское» к несению службы, пообщался с байкерами и ответил на их вопросы. В финале праздника главный дорожный полицейский края и мэр Красноярска проехали в составе колонны байкеров по улицам города.