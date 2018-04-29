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13:42 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские байкеры открыли мотосезон и проехали по центру города

Красноярские мотоциклисты открыли новый сезон. Большой мотопраздник состоялся сегодня, 29 апреля. По данным очевидцев, в открытии приняли участие около тысячи человек.

Встречу байкеры организовали на острове Отдыха, где показывали свои транспортные средства и общались со старыми друзьями. В открытии мотосезона приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин и глава УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Членов.

Начальник краевой Госавтоинспекции пожелал байкерам безопасных дорог и предложил всем желающим испытать настоящий драйв кататься на трассе «Красное кольцо» под Красноярском.

Дорожные полицейские организовали на острове Отдыха площадку, на которой гости могли познакомиться с современной авто и мототехникой, стоящей на вооружении ГИБДД, и ретро-мотоциклом ДПС «Урал».

Алексей Членов проверил готовность мотовзвода полка ДПС МУ МВД России «Красноярское» к несению службы, пообщался с байкерами и ответил на их вопросы. В финале праздника главный дорожный полицейский края и мэр Красноярска проехали в составе колонны байкеров по улицам города.

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