В Новосибирской области увеличилась численность населения

Рост числа жителей произошел из-за увеличения численности горожан более чем на 10 тысяч человек. При этом в области население сократилось на полторы тысячи.

По данным на 1 января 2018 года в Новосибирской области проживает 2788800 человек.

«Основная часть городского населения области сосредоточена в городских округах (1819 тыс. человек, или 82,5%). Жители центра региона — городского округа Новосибирск (1612,8 тыс. человек) составляют 57,8% всего населения области или 73,2% городского населения. На долю городских округов Бердск, Искитим, Обь и Кольцово приходится 9,3% городского населения области», — пояснили специалисты.