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14:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области увеличилась численность населения

Рост числа жителей произошел из-за увеличения численности горожан более чем на 10 тысяч человек, об этом рассказали аналитики Новосибирскстата.

Рост числа жителей произошел из-за увеличения численности горожан более чем на 10 тысяч человек. При этом в области население сократилось на полторы тысячи.

По данным на 1 января 2018 года в Новосибирской области проживает 2788800 человек.

«Основная часть городского населения области сосредоточена в городских округах (1819 тыс. человек, или 82,5%). Жители центра региона — городского округа Новосибирск (1612,8 тыс. человек) составляют 57,8% всего населения области или 73,2% городского населения. На долю городских округов Бердск, Искитим, Обь и Кольцово приходится 9,3% городского населения области», — пояснили специалисты.

Более 385 тысяч горожан проживают в 16 поселках городского типа и 10 малых городах с численностью до 50 тысяч человек. В среднем на один город приходится около 21 тысячи человек. Наибольшая численность зафиксирована в Куйбышеве — 44 тысячи человек, наименьшая — Каргате — 9,4 тысячи человек.

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