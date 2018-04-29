В Новосибирской области увеличилась численность населения
Рост числа жителей произошел
Рост числа жителей произошел
Рост числа жителей произошел
По данным на 1 января 2018 года в Новосибирской области проживает 2788800 человек.
«Основная часть городского населения области сосредоточена в городских округах (1819 тыс. человек, или 82,5%). Жители центра региона — городского округа Новосибирск (1612,8 тыс. человек) составляют 57,8% всего населения области или 73,2% городского населения. На долю городских округов Бердск, Искитим, Обь и Кольцово приходится 9,3% городского населения области», — пояснили специалисты.
Более 385 тысяч горожан проживают в 16 поселках городского типа и 10 малых городах с численностью до 50 тысяч человек. В среднем на один город приходится около 21 тысячи человек. Наибольшая численность зафиксирована в Куйбышеве — 44 тысячи человек, наименьшая — Каргате — 9,4 тысячи человек.