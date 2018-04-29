Активисты собрали 250 мешков мусора вокруг «Крутушки»

Так, 28 апреля общественные организации, неравнодушные горожане и сотрудники администрации Балахнинского района очистили 1,7 га между набережной, школой № 4 и домами по ул. Дзержинского в Балахне. Сейчас здесь находится заросший пустырь, самодельное футбольное поле и старая детская горка, но уже летом появятся современная спортивная площадка, игровая зона, скейт-площадка, велодорожка и другие объекты для комфортного отдыха балахнинцев.

Идея обновления сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принадлежит местной молодежи, которая не только обратились в администрацию района с собственным видением проблем данной территории, но и собрала больше шести тысяч подписей за включение этой площадки в федеральный проект.

Также субботник прошел на территории Рождественского сквера на ул. Энгельса, который был благоустроен в Балахне в 2017 году.

В Богородске была организована уборка «Крутой горы» — это местная достопримечательность, рукотворный холм, насыпанный по приказу графа Шереметьева. По местному преданию, из беседки, поставленной на холме, Шереметьев мог видеть Нижний Новгород. Сегодня областной центр с этого холма не просматривается, но «Крутая гора» остается излюбленным местом отдыха горожан и также заявлена для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». В ходе субботника с холма «Крутушка» и берегов расположенного рядом пруда было вывезено 250 столитровых мешков мусора.