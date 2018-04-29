Прогноз погоды на 30 апреля: в Беларуси ожидаются дожди и грозы
В отдельных районах Беларуси 30 апреля прогремят грозы, сообщили в Белгидромете.
В отдельных районах Беларуси 30 апреля прогремят грозы, сообщили в Белгидромете.
В понедельник ожидается переменная облачность, ночью почти по всей стране, а днем в основном на севере республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, с порывами при грозах.
Температура воздуха ночью будет плюс 9−15 градусов. Днем воздух прогреется до 23−29 градусов тепла.