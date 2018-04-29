Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Изменившаяся Понаровская произвела фурор в Сети - СМИ
Кадры уничтожения Су-30СМ военного корабля у Сирии
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:40 (мск), источник: ЮГА.ру

Рейс из Краснодара в Стамбул задержали почти на 15 часов

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был отправиться из краснодарского аэропорта Пашковского в Стамбул ночью 29 апреля, задержали более чем на 12 часов.

Источник: ЮГА.ру

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, изначально вылет был назначен на 3:45, однако его перенесли на 18:30.

«Самолет был задержан по решению авиакомпании. Аэропорт готов обслужить этот рейс», — прокомментировали порталу Юга.ру в международном аэропорту Краснодара, добавив, что вылета ожидают более 150 пассажиров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, что на рейсе более 150 пассажиров, задержка рейса произошла из-за невозможности заправки судна. Когда проблема была решена, завершилось рабочее время экипажа, по истечении которого полет запрещен правилами безопасности.

Представитель авиакомпании рассказал, что пассажиров обеспечили напитками, горячим обедом и предложили справиться в гостиницу.

Все новости региона
 Город на костях: старинные кладбища Краснодара
Как в Сочи киви собирают. Фоторепортаж
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Почему в России не любят даже хороших богатых
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь