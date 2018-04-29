Рейс из Краснодара в Стамбул задержали почти на 15 часов
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был отправиться из краснодарского аэропорта Пашковского в Стамбул ночью 29 апреля, задержали более чем на 12 часов.
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был отправиться из краснодарского аэропорта Пашковского в Стамбул ночью 29 апреля, задержали более чем на 12 часов.
Согласно данным
«Самолет был задержан по решению авиакомпании. Аэропорт готов обслужить этот рейс», — прокомментировали порталу Юга.ру в международном аэропорту Краснодара, добавив, что вылета ожидают более 150 пассажиров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, что на рейсе более 150 пассажиров, задержка рейса произошла
Представитель авиакомпании рассказал, что пассажиров обеспечили напитками, горячим обедом и предложили справиться в гостиницу.