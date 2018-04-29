В Минской области у водителей прямо на дороге проверяют топливо

— Особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса, а также автомобилям, припаркованным у сельскохозяйственных организаций и предприятий, а также на подъезде к ним, — уточняет замначальника управления охраны и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.