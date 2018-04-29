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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минской области у водителей прямо на дороге проверяют топливо

Милиция проводит специальные рейды по выявлению хищений топлива с сельхозпредприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области начали проводить рейды по выявлению фактов хищения топлива, которое предназначается для нужд АПК. Анализ горючего проводят прямо на дороге. В проверках участвуют сотрудники ГАИ, участковые инспектора милиции, представители РУП «Белнефтехим».

— Особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса, а также автомобилям, припаркованным у сельскохозяйственных организаций и предприятий, а также на подъезде к ним, — уточняет замначальника управления охраны и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

После проверки на месте составляется специальный акт.

Напомним, за приобретение, хранение, использование или реализация окрашенного топлива предусмотрен штраф в размере до 50 базовых (1225 рублей).

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