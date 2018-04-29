В Минской области у водителей прямо на дороге проверяют топливо
Милиция проводит специальные рейды по выявлению хищений топлива с сельхозпредприятий.
Милиция проводит специальные рейды по выявлению хищений топлива с сельхозпредприятий.
В Минской области начали проводить рейды по выявлению фактов хищения топлива, которое предназначается для нужд АПК. Анализ горючего проводят прямо на дороге. В проверках участвуют сотрудники ГАИ, участковые инспектора милиции, представители РУП «Белнефтехим».
— Особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса, а также автомобилям, припаркованным у сельскохозяйственных организаций и предприятий, а также на подъезде к ним, — уточняет замначальника управления охраны и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.
После проверки на месте составляется специальный акт.
Напомним, за приобретение, хранение, использование или реализация окрашенного топлива предусмотрен штраф в размере до 50 базовых (1225 рублей).