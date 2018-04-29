Калининградские байкеры провели марш памяти в польском Бранёво
В приграничном городе находится самое крупное в Европе захоронение советских воинов.
В приграничном городе находится самое крупное в Европе захоронение советских воинов.
Калининградские байкеры организовали мотопробег в память о погибших в Великой Отечественной войне. Конечной точкой маршрута стал мемориал советским воинам в польском Бранёво, сообщает НТВ.
Совместный мотопробег калининградских и польских байкеров проводится восьмой год. В 2018 для него появился особенный повод: в Польше стало одной безымянной могилой советского солдата меньше. Обнаружено и обозначено табличкой захоронение Героя Советского Союза Ивана Ладушкина.
«Если не будем помнить, смысла жить нет, потому что это
«Тут не только россияне погибли, но и поляки, и французы. Мы этой акцией хотим показать, что мы им благодарны. Это наша общая память», — рассуждает польский байкер Дарек Островски.
В Бранёво находится самое крупное в Европе захоронение советских воинов. Здесь в братских могилах покоятся больше 30 тысяч красноармейцев. Пока установлены имена только около двух тысяч человек.