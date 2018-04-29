Калининградские байкеры провели марш памяти в польском Бранёво

Калининградские байкеры организовали мотопробег в память о погибших в Великой Отечественной войне. Конечной точкой маршрута стал мемориал советским воинам в польском Бранёво, сообщает НТВ.

Совместный мотопробег калининградских и польских байкеров проводится восьмой год. В 2018 для него появился особенный повод: в Польше стало одной безымянной могилой советского солдата меньше. Обнаружено и обозначено табличкой захоронение Героя Советского Союза Ивана Ладушкина.

«Если не будем помнить, смысла жить нет, потому что это чьи-то предки. Мой дед, к счастью, прошел войну, но здесь хороших ребят много похоронено. Люди ездят почтить память », — говорит калининградец Виктор Романюк.

«Тут не только россияне погибли, но и поляки, и французы. Мы этой акцией хотим показать, что мы им благодарны. Это наша общая память», — рассуждает польский байкер Дарек Островски.