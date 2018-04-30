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10:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Роспотребнадзор дал воронежцам рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Специалисты опубликовали советы в преддверии майских праздников.

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников дал воронежцам рекомендации по выбору мяса для приготовления шашлыка. Советы опубликовали на сайте ведомства в пятницу, 27 апреля.

Практически в любом супермаркете горожане могут купить «готовый шашлык»: мясо нарезанное и замаринованное. Но не всегда есть гарантия, что полуфабрикат приготовлен из свежего продукта: специи, уксус и другие добавки реанимируют несвежее мясо, возвращая ему привлекательный вид и вкус. Покупая мясо для шашлыка в ведерке, специалисты порекомендовали внимательно смотреть на дату приготовления и срок годности. Большой срок хранения указывает, что в такой продукт добавили консерванты.

Приобретать продукты следует в проверенных местах торговли. Стоит воздержаться от покупок мяса в местах несанкционированной продажи, так как такой продукт может быть опасен для здоровья. Свежесть мяса можно определить, надавив на него пальцем. Если оно быстро вернется к прежней форме, при этом выделится прозрачный сок — мясо свежее. Также о свежести говорит цвет жировых прослоек: они должны быть белыми или светло-желтыми.

В процессе маринования мяса, приготовления шашлыка и других блюд для пикника Роспотребнадзор рекомендовал придерживаться правил: не мариновать шашлык в металлической посуде; для обработки сырых продуктов пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями; свежие овощи, зелень перед употреблением тщательно промыть и обдать кипятком; тщательно прожаривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца. Готовность шашлыка определяют по выделению бесцветного сока в месте прокола и серому цвету на разрезе продукта.

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