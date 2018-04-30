Роспотребнадзор дал воронежцам рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников дал воронежцам рекомендации по выбору мяса для приготовления шашлыка. Советы опубликовали на сайте ведомства в пятницу, 27 апреля.

Практически в любом супермаркете горожане могут купить «готовый шашлык»: мясо нарезанное и замаринованное. Но не всегда есть гарантия, что полуфабрикат приготовлен из свежего продукта: специи, уксус и другие добавки реанимируют несвежее мясо, возвращая ему привлекательный вид и вкус. Покупая мясо для шашлыка в ведерке, специалисты порекомендовали внимательно смотреть на дату приготовления и срок годности. Большой срок хранения указывает, что в такой продукт добавили консерванты.

Приобретать продукты следует в проверенных местах торговли. Стоит воздержаться от покупок мяса в местах несанкционированной продажи, так как такой продукт может быть опасен для здоровья. Свежесть мяса можно определить, надавив на него пальцем. Если оно быстро вернется к прежней форме, при этом выделится прозрачный сок — мясо свежее. Также о свежести говорит цвет жировых прослоек: они должны быть белыми или светло-желтыми.