Минтранс Нижегородской области намерен установить новые дорожные знаки на 20 улицах города за лето 2018 года

Работы будут вести вдоль следующих дорог: пр. Ленина (от Восточного путепровода до ул. Веденяпина), ул. Веденяпина (от пр. Ленина до Южного шоссе), ул. Южное шоссе (от ул. Ю. Фучика до ул. Я. Купала), пр. Бусыгина (от ул. Переходникова до ул. Львовской), пр. Октября (от пр. Молодежного до ул. Дьяконова), ул. Лескова (от ул. Ю. Фучика до ул. Коломенской), ул. Переходникова (от ул. Лесной до пр. Бусыгина), ул. Львовская (от ул. Строкина до ул. Детской), ул. Плотникова (от ул. Советской Армии до ул. Строкина), ул. Монастырка (от ул. Ю. Фучика до ул. Восточный проезд), ул. Толбухина (от пр. Ильича до ул. Мончегорской), ул. Баумана (от ул. Памирской до пер. Вайгач), ул. Рябцева, ул. Варварская (от пл. Свободы до пл. Минина), Казанское шоссе (от ул. Родионова до знака «Нижний Новгород» с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, разворотной площадкой), ул. Родионова (от ул. Б. Печерской до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами), ул. Ковалихинская (от ул. Варварская до ул. М. Горького), ул. Коновалова (от пр. Кораблестроителей АЗС Лукойл вдоль ул. Коновалова), пр. Кораблестроителей (от ул. Баренца до ул. Коновалова), пр. Союзный (от ул. Коминтерна до ул. Сутырина).