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16:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Минтранс Нижегородской области намерен установить новые дорожные знаки на 20 улицах города за лето 2018 года

Министерство транспорта Нижегородской области намерено установить новые дорожные знаки на 20-ти улицах Нижнего Новгорода за лето 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в ведомстве 29 апреля, привести в нормативное состояние старые дорожные знаки планируется в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы будут вестись в июле-августе 2018 года после завершения ремонта дорожного покрытия. Срок окончания работ — 3 сентября. Объекты, где будут установлены или заменены дорожные знаки, были определены с целью ликвидации мест повышенной концентрации ДТП.

Работы будут вести вдоль следующих дорог: пр. Ленина (от Восточного путепровода до ул. Веденяпина), ул. Веденяпина (от пр. Ленина до Южного шоссе), ул. Южное шоссе (от ул. Ю. Фучика до ул. Я. Купала), пр. Бусыгина (от ул. Переходникова до ул. Львовской), пр. Октября (от пр. Молодежного до ул. Дьяконова), ул. Лескова (от ул. Ю. Фучика до ул. Коломенской), ул. Переходникова (от ул. Лесной до пр. Бусыгина), ул. Львовская (от ул. Строкина до ул. Детской), ул. Плотникова (от ул. Советской Армии до ул. Строкина), ул. Монастырка (от ул. Ю. Фучика до ул. Восточный проезд), ул. Толбухина (от пр. Ильича до ул. Мончегорской), ул. Баумана (от ул. Памирской до пер. Вайгач), ул. Рябцева, ул. Варварская (от пл. Свободы до пл. Минина), Казанское шоссе (от ул. Родионова до знака «Нижний Новгород» с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, разворотной площадкой), ул. Родионова (от ул. Б. Печерской до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами), ул. Ковалихинская (от ул. Варварская до ул. М. Горького), ул. Коновалова (от пр. Кораблестроителей АЗС Лукойл вдоль ул. Коновалова), пр. Кораблестроителей (от ул. Баренца до ул. Коновалова), пр. Союзный (от ул. Коминтерна до ул. Сутырина).

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте минтранса области, а также в соцсети.

Напомним, кампания по ремонту автодорог стартовала в Нижнем Новгороде 18 апреля.

Напомним также, что минтранс планирует к маю 2018 года сформировать дополнительный список дорог для ремонта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Как сообщалось ранее, правительство области планирует включить всю дорогу от трассы М-7 «Волга» до поселка Фролищи (Володарский район) в план ремонта на 2018 год.

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