Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого фрукта
Студентов и преподавателей университета Мельбурна (Австралия) эвакуировали
Студентов и преподавателей университета Мельбурна (Австралия) эвакуировали
Экстренное сообщение поступило из университетского городка около 15:00 по местному времени. По словам свидетелей, неприятный запах распространялся из библиотеки общежития. Было начато расследование, поскольку на территории учебного заведения хранятся потенциально опасные химические вещества.
После эвакуации пожарные обследовали территорию и выяснили, что источником был испорченный фрукт — дуриан. Он лежал в шкафу, а запах от него распространился по кампусу через систему вентиляции.
Университет снова открыт. Управление охраны окружающей среды проводит проверку и выясняет, правильно ли там организовано хранение и вывоз отходов.
Дуриан — род растений семейства Мальвовые, растет в тропических лесах
По данным ученых, на специфический аромат влияет определенный набор генов. Исследователи идентифицировали новый класс генов — MGL (метионин гамма-лиазы). Они контролируют синтез веществ, называемых летучими сернистыми соединениями. Эти молекулы отвечают за запах фекалий, тухлой капусты или яиц, гниющего мяса и другие резкие ароматы.