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15:49 (мск), источник: Sputnik

Британский университет может открыть филиал в Узбекистане

Руководство высшего учебного заведения рассматривает соответствующее предложение Министерства юстиции республики.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов предложил профессору Элисон Онору и декану факультета права Маджит Ридона из британского университета Де Монфорт открыть в Узбекистане филиал, сообщает узбекский портал «My day».

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Предложение было сделано на встрече 25 апреля, сейчас преподаватели его рассматривают.

Лестерский университет Де Монфорт считается одним из самых престижных вузов Соединенного Королевства. Он был основан в 1870 году, входит в десятку лучших университетов Великобритании, отличается качественными программами по праву, бизнесу, экономике, финансам и политологии.

Сегодня система высшего образования в Узбекистане стремится к ориентации на мировые стандарты обучения. На этой неделе Министерство инноваций предложило разрешить вузам самостоятельно присваивать сотрудникам научные степени и упразднить Высшую аттестационную комиссию. Также планируется ввести в узбекских институтах и вузах подготовку по западной модели — PhD и DSc. Изменения могут вступить в силу в июне этого года.

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