Британский университет может открыть филиал в Узбекистане

Лестерский университет Де Монфорт считается одним из самых престижных вузов Соединенного Королевства. Он был основан в 1870 году, входит в десятку лучших университетов Великобритании, отличается качественными программами по праву, бизнесу, экономике, финансам и политологии.

Сегодня система высшего образования в Узбекистане стремится к ориентации на мировые стандарты обучения. На этой неделе Министерство инноваций предложило разрешить вузам самостоятельно присваивать сотрудникам научные степени и упразднить Высшую аттестационную комиссию. Также планируется ввести в узбекских институтах и вузах подготовку по западной модели — PhD и DSc. Изменения могут вступить в силу в июне этого года.