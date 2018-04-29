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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Социологи узнали отношение россиян к новым санкциям США

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мнения россиян о серьезности нового витка санкций для отношений России и США разделились поровну: 45% россиян считают нынешние санкции Вашингтона и готовящиеся ответные меры Москвы серьезным обострением конфликта, 44% не видят в этом ничего принципиально нового, показал опрос Фонда «Общественное мнение», результаты которого опубликованы на официальном сайте организации.

Источник: РИА Новости

О недавно введенных США санкциях в отношении ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний знают, по данным ФОМ, 32% россиян, еще 44% — слышали о них, а 23% респондентов впервые услышали об этом в ходе опроса.

Чаще всего россияне склонны объяснять новые санкции враждебным отношением США к России и попыткой оказать давление на страну (12%), а 8% опрошенных видят причину в политике и конфликте двух стран. По мнению 5% респондентов, эти санкции вызваны недовольством политикой России в Сирии.

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Очередные санкции США и готовящиеся ответные меры России 45% граждан РФ считают серьезным обострением конфликта между странами, показал опрос ФОМ. По мнению 44% россиян, ничего принципиально нового с введением этих санкций не произошло.

Ответные меры РФ, предусмотренные законопроектом, который сейчас обсуждается в Госдуме, считают правильными 45% россиян, обратного мнения придерживаются 38% граждан, еще 17% затруднились оценить правильность предлагаемого ответа.

Сторонники этих мер чаще объясняют свою точку зрения тем, что подобные контрсанкции будут стимулом для развития производства в России (19%). Еще 10% говорят просто о необходимости ответа на вводимые против РФ санкции, а 5% опрошенных утверждают, что в России все есть, говоря о предложении запрета на ввоз продуктов и лекарств.

Противники предлагаемых ответных мер апеллируют, прежде всего, к тому, что не все лекарства выпускаются в России и не всегда есть их аналоги, на это указывают 12% респондентов. Еще 6% убеждены, что от таких ответных мер пострадают люди, а 5% отмечают, что российские лекарства хуже импортных.

ФОМ провел опрос 21—22 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

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