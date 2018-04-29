Двух пассажирок туристического автобуса высадили пограничники в «Привалке»
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В отношении
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Пограничники задержали на
Туравтобус сообщением «Москва — Вена» пересекал границу с Литвой ночью в пятницу 27 апреля в пункте пропуска «Привалка».
«Были задержаны две девушки: по результатам проведения процедур пограничного контроля выяснилось, что у них имеются проблемы с документами», — сказали в ГПК.
Так, у 21-летней кореянки в паспорте не было белорусской визы, а в документе жительницы Узбекистана — разрешительной записи, без которой ей нельзя выезжать за рубеж.
На девушек составили протоколы, а в отношении