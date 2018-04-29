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16:47 (мск), источник: Sputnik.by

Двух пассажирок туристического автобуса высадили пограничники в «Привалке»

В отношении фирмы-перевозчика был начат административный процесс, ей грозит штраф до 200 базовых величин.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-литовской границе двух пассажирок туристического автобуса из-за проблем с документами, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Туравтобус сообщением «Москва — Вена» пересекал границу с Литвой ночью в пятницу 27 апреля в пункте пропуска «Привалка».

«Были задержаны две девушки: по результатам проведения процедур пограничного контроля выяснилось, что у них имеются проблемы с документами», — сказали в ГПК.

Так, у 21-летней кореянки в паспорте не было белорусской визы, а в документе жительницы Узбекистана — разрешительной записи, без которой ей нельзя выезжать за рубеж.

На девушек составили протоколы, а в отношении фирмы-перевозчика был начат административный процесс, ей грозит штраф до 200 базовых величин.

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