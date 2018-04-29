Ученые стали еще ближе к воскрешению мамонта
Новый гибрид будет без бивней, чтобы на него не охотились браконьеры.
Новый гибрид будет без бивней, чтобы на него не охотились браконьеры.
Два года назад специалисты Гарварда успешно внедрили ДНК мамонта в ДНК ныне живущих слонов. Сейчас ученые работают на другой задачей: созданием искусственной матки для того, чтобы вырастить эмбрион гибридного животного. Специалисты не хотят выращивать эмбрион в живой матке слонихи, чтобы не подрывать чистоту эксперимента. Пока эксперименты проводятся на мышах, так как у них более короткий период вынашивания.
Издание DailyMail приводит слова руководителя исследования профессора Джорджа Черча: «Моя цель заключается не только в том, чтобы воскресить мамонтов, а показать как работает их генетический материал. Если все сработает, то мы получим устойчивых к холоду слонов с совершенно новыми характеристиками». Сейчас самое трудное — это вырастить эмбрион в лабораторных условиях. Проблема осложняется тем, что у слонов очень долгая беременность, и эксперименты занимают много времени.