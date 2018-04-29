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16:06 (мск), источник: Моя Планета

Ученые стали еще ближе к воскрешению мамонта

Новый гибрид будет без бивней, чтобы на него не охотились браконьеры.

Источник: Reuters
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Два года назад специалисты Гарварда успешно внедрили ДНК мамонта в ДНК ныне живущих слонов. Сейчас ученые работают на другой задачей: созданием искусственной матки для того, чтобы вырастить эмбрион гибридного животного. Специалисты не хотят выращивать эмбрион в живой матке слонихи, чтобы не подрывать чистоту эксперимента. Пока эксперименты проводятся на мышах, так как у них более короткий период вынашивания.

Издание DailyMail приводит слова руководителя исследования профессора Джорджа Черча: «Моя цель заключается не только в том, чтобы воскресить мамонтов, а показать как работает их генетический материал. Если все сработает, то мы получим устойчивых к холоду слонов с совершенно новыми характеристиками». Сейчас самое трудное — это вырастить эмбрион в лабораторных условиях. Проблема осложняется тем, что у слонов очень долгая беременность, и эксперименты занимают много времени.

Ученые стали еще ближе к воскрешению мамонта
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