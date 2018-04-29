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16:55 (мск), источник: Kazinform

Марокканская саранча появилась в четырех районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Площадь обрабатываемых против саранчи земель в регионе значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Источник: Kazinform

«В этом году на борьбу с саранчой из республиканского бюджета выделено 580 миллионов тенге, — рассказали в областной территориальной инспекции Комитета госинспекции МСХ РК. — Обрабатывать предстоит в три раза больше земель, чем в прошлом году — 355 тысяч гектаров. Для борьбы с насекомыми закуплено 29 тысяч литров ядохимикатов. Время для проведения обработки уже наступило — марокканская саранча появилась в Сарысуском, Таласском, Жамбылском и Байзакском районах. Плотность насекомых ожидается в пределах от пяти до ста сорока особей на один квадратный метр».

Как пояснили в облакимате, в этом году для защитных мероприятий против саранчи в регионе задействована Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Прибывшие специалисты окажут техническую поддержку и повторно проверят земли, зараженные вредителями в прошлом году. Специалисты по марокканской саранче проведут консультации с местными агрономами и дадут рекомендации по борьбе с вредителями. Для повышения эффективности борьбы с саранчой в Казахстане разрабатывается цифровая карта распространения саранчовых насекомых.

На обработке земель будут задействованы более ста человек, наземная техника и самолеты у границы Тараза и на прилегающей к городу территории Байзакского района.

По данным республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогноза, на территории Жамбылской области зафиксировано наличие трех видов опасной стадной саранчи — марокканской, азиатской и итальянского пруса.

«Против итальянского пруса планируется обработать 38,8 тысячи гектаров, азиатской саранчи — 17,7 тысячи, мароккской саранчи — 298,7 тысячи гектаров. В прошлом году химобработка проводилась более чем на 120 тысячах гектаров сельхозугодий (против марокканской саранчи — 63,1 тысячи гектаров, итальянского пруса — 26,8, азиатской саранчи — 31,1 тысячи гектаров). Объемы обработок определяются заранее специалистами по диагностике распространения саранчи и закладываются в бюджет будущего года», — отметили в инспекции.

Согласно отечественному закону о защите растений, аграрий на своей территории обязан мониторить появление вредителей, болезней, сорняков, своевременно уничтожать их за счет собственных средств и отчитываться об этом в территориальную инспекцию. В противном случае ему грозит штраф.

По мнению специалистов, обширное распространение и активизация многих видов вредных насекомых, в том числе и саранчи, имеет причины и экологического характера.

Из-за химической обработки деревьев, кустарников, бесконтрольной вырубки деревьев становится меньше птиц. А сокращение численности пернатых приводит к увеличению насекомых.
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