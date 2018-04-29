К одному из микрорайонов в Алматы закрыт доступ для транспорта

На данный момент перекрыты улицы Гагарина и Розыбакиева от Кожабекова до Утепова. Троллейбусные маршруты 1 и 9 из-за этого разворачиваются на Атакенте, автобусные маршруты 123 и 81 — на пересечении Гагарина/Утепова. Автобусы 98 и 30 объезжают закрытый участок по Жарокова. Для автомобилей въезд закрыт. Таким образом, жителям микрорайона Алмагуль и желающим посетить ТРЦ на Розыбакиева/Кожабекова приходится добираться пешком от Утепова или Аль-Фараби.