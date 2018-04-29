Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Что будет, если «закончились права»
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17:07 (мск), источник: Kazinform

К одному из микрорайонов в Алматы закрыт доступ для транспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинский микрорайон Алмагуль и популярный ТРЦ на выходные оказались недоступны для общественного транспорта и автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Источник: Kazinform

На данный момент перекрыты улицы Гагарина и Розыбакиева от Кожабекова до Утепова. Троллейбусные маршруты 1 и 9 из-за этого разворачиваются на Атакенте, автобусные маршруты 123 и 81 — на пересечении Гагарина/Утепова. Автобусы 98 и 30 объезжают закрытый участок по Жарокова. Для автомобилей въезд закрыт. Таким образом, жителям микрорайона Алмагуль и желающим посетить ТРЦ на Розыбакиева/Кожабекова приходится добираться пешком от Утепова или Аль-Фараби.

Причиной перекрытия стала полная реконструкция улиц Гагарина и Розыбакиева с демонтажем старого асфальтового покрытия и бордюров и наложением нового асфальта и бордюров.

Ранее Казинформ публиковал полный список улиц Алматы, которые отремонтируют в этом году.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Захарова заявила, что РФ есть что рассказать по «делу Скрипаля»
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
СМИ подсчитали объем средств россиян в британских офшорах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь