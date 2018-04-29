Экспресс-тест на ВИЧ провели на пешеходной улице в столице

На пешеходной улице в столице информировали об опасности этих вирусов и рассказывали о методах защиты. Мероприятие состоялось в рамках акции «День добрых дел».



Результаты тестов были готовы уже через 20 минут. Специалисты говорят, что проверяться надо не реже одного раза в год.



«Мы берем слюну на наличие гепатитов B и C и кровь — на сифилис и СПИД. В основном интересуется молодежь. Они хотят узнать что-то новое. По сравнению со старшим поколением они знают больше», — сказала социальный работник Наталья Железогло.



Добровольцы, инфицированные ВИЧ, рассказывали, насколько важно контролировать состояние здоровья. Федор узнал, что болен, совершенно случайно, когда 12 лет назад сдал кровь.



По данным статистики, в прошлом году в Молдове было зарегистрировано 7 800 инфицированных ВИЧ/СПИД. Ежегодно вирусом заражаются около 800 человек. Эта болезнь не подлежит лечению, однако пациенты, которые проходят терапию и соблюдают рекомендации врачей, могут вести нормальную жизнь.