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18:15 (мск), источник: Publika.md

Во время майских каникул патрульных на улицах станет больше

Во время майских мини-каникул патрульных на улицах станет больше.

Источник: Publika.md

Для обеспечения безопасности число сотрудников министерства внутренних дел увеличили на 30%. Дежурят они на национальных трассах, а также в оживленных местах.

«В общей сложности, за порядком в выходные и праздничные дни будут следить около полутора тысяч сотрудников МВД», — сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.

Привлечены к работе и велопатрули Национальной патрульной инспекции. А генинспекторат полиции призывает людей внимательно обращаться с огнем, не злоупотреблять спиртными напитками и не оставлять без присмотра детей.

Бюджетники выйдут на работу второго мая.

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