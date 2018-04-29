Во время майских каникул патрульных на улицах станет больше

Для обеспечения безопасности число сотрудников министерства внутренних дел увеличили на 30%. Дежурят они на национальных трассах, а также в оживленных местах.



«В общей сложности, за порядком в выходные и праздничные дни будут следить около полутора тысяч сотрудников МВД», — сказал замглавы ГИП Георге Кавкалюк.



Привлечены к работе и велопатрули Национальной патрульной инспекции. А генинспекторат полиции призывает людей внимательно обращаться с огнем, не злоупотреблять спиртными напитками и не оставлять без присмотра детей.