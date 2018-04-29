Новый сорт тюльпана «Президент Назарбаев» презентован в Алматы

Источник: Newtimes.kz

Горожанам и гостям южной столицы представили новый сорт тюльпана под названием «Президент Назарбаев».

Цветок выращен в Голландии, однако родина самого растения — Республика Казахстан.

Новый сорт считается самым красивым видом из всего многообразия диких тюльпанов. И, несмотря на то, что эти экзотические цветы в основном экспортируются в нашу страну, Казахстан занимает первое место по сохранению видового разнообразия дикорастущих тюльпанов.

Всего в мире насчитывается 110 разновидностей тюльпанов. В нашей стране произрастает 39 из них, 18 занесены в Красную книгу.

В рамках презентации тюльпана «Президент Назарбаев» в парке состоялся конкурс на лучший детский рисунок на асфальте.