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18:52 (мск), источник: Newtimes.kz

Новый сорт тюльпана «Президент Назарбаев» презентован в Алматы

В Центральном парке культуры и отдыха Алматы сегодня состоялась необычная презентация, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Горожанам и гостям южной столицы представили новый сорт тюльпана под названием «Президент Назарбаев».

Цветок выращен в Голландии, однако родина самого растения — Республика Казахстан.

Новый сорт считается самым красивым видом из всего многообразия диких тюльпанов. И, несмотря на то, что эти экзотические цветы в основном экспортируются в нашу страну, Казахстан занимает первое место по сохранению видового разнообразия дикорастущих тюльпанов.

Всего в мире насчитывается 110 разновидностей тюльпанов. В нашей стране произрастает 39 из них, 18 занесены в Красную книгу.

В рамках презентации тюльпана «Президент Назарбаев» в парке состоялся конкурс на лучший детский рисунок на асфальте.

«Голландские селекционеры к 20-летию Астаны презентовали этот сорт. В прошлом году наши спонсоры закупили эти луковицы и посадили. Вот такое шикарное поле, тюльпан очень красивый, на высокой ножке. Очень красивый, яркий. Мы же любим, восточные люди, красный. Очень красивый, устойчивый к болезням. Замечательный сорт и такое название — Президент Назарбаев», — говорит директор станции юных натуралистов Алматы Зейнеп Аришева.

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