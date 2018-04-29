Новый сорт тюльпана «Президент Назарбаев» презентован в Алматы
В Центральном парке культуры и отдыха Алматы сегодня состоялась необычная презентация, передает телеканал «Хабар 24».
В Центральном парке культуры и отдыха Алматы сегодня состоялась необычная презентация, передает телеканал «Хабар 24».
Горожанам и гостям южной столицы представили новый сорт тюльпана под названием «Президент Назарбаев».
Цветок выращен в Голландии, однако родина самого растения — Республика Казахстан.
Новый сорт считается самым красивым видом из всего многообразия диких тюльпанов. И, несмотря на то, что эти экзотические цветы в основном экспортируются в нашу страну, Казахстан занимает первое место по сохранению видового разнообразия дикорастущих тюльпанов.
Всего в мире насчитывается 110 разновидностей тюльпанов. В нашей стране произрастает 39 из них, 18 занесены в Красную книгу.
В рамках презентации тюльпана «Президент Назарбаев» в парке состоялся конкурс на лучший детский рисунок на асфальте.
«Голландские селекционеры к 20-летию Астаны презентовали этот сорт. В прошлом году наши спонсоры закупили эти луковицы и посадили. Вот такое шикарное поле, тюльпан очень красивый, на высокой ножке. Очень красивый, яркий. Мы же любим, восточные люди, красный. Очень красивый, устойчивый к болезням. Замечательный сорт и такое название — Президент Назарбаев», — говорит директор станции юных натуралистов Алматы Зейнеп Аришева.