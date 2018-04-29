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18:53 (мск), источник: Sputnik.by

Россияне массово едут в Беларусь: на М1 затруднено движение возле границы

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Автомобильное движение затруднено вблизи российско-белорусской границы на автомобильной трассе М1 «Брест — Минск — Граница Российской Федерации», передает в воскресенье корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Следующая неделя у россиян будет «короткой»: 30 апреля, 1 и 2 мая выходные, затем два рабочих дня, а после них отдых до 11 мая, поэтому многие взяли рабочие дни за свой счет или в счет отпуска и отправились в путешествия.

Как передает корреспондент Sputnik, сплошное движение автомобилей наблюдается перед границей Беларуси и России. При этом особых пробок нет, но до Смоленска стоянки на всех заправках полностью заняты.

В сторону Москвы по М1 сейчас движутся единичные автомобили, а от Кубинки до столицы РФ трасса стоит — образовалась огромная пробка.

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