Россияне массово едут в Беларусь: на М1 затруднено движение возле границы

Источник: Sputnik.by

Следующая неделя у россиян будет «короткой»: 30 апреля, 1 и 2 мая выходные, затем два рабочих дня, а после них отдых до 11 мая, поэтому многие взяли рабочие дни за свой счет или в счет отпуска и отправились в путешествия.

Как передает корреспондент Sputnik, сплошное движение автомобилей наблюдается перед границей Беларуси и России. При этом особых пробок нет, но до Смоленска стоянки на всех заправках полностью заняты.