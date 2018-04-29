«Жаль, нет бассейна для футболистов»: звезда фильмов «Такси» проверил «Екатеринбург Арену»

Знаменитый французский актер Сами Насери, прославившийся главной ролью в серии фильмов «Такси», сегодня приехал в Екатеринбург. Здесь он погулял по историческому центру города, где открыл Парк футбола ЧМ-2018 и посмотрел на наш центральный стадион, где скоро пройдет четыре игры мундиаля. На французского актера наша «Екатеринбург Арена» произвела впечатление.

— Стадион совсем новый, это чувствуется. И меня впечатлили лампы солнечного света, которые двигаются по полю, помогая траве расти. Это доказывает, что Россия хочет на высоком уровне провести Чемпионат мира по футболу, — рассказал Сами Насери. — Но если я приду на матч, то я хочу сидеть не на тех самых высоких трибунах, а где-нибудь на первых рядах.

Сами Насери также отметил, что уральский стадион почти ничем не отличается от современных французских, за исключением одной детали.

— В принципе все то же самое. Но у нас во Франции на стадионе есть большой бассейн для игроков, — добавил актер. — И после матча они всегда плавают в нем. Я могу себе представить, какую вечеринку французская сборная устроила после победы на чемпионате мира в таком бассейне.