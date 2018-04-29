«Жаль, нет бассейна для футболистов»: звезда фильмов «Такси» проверил «Екатеринбург Арену»
Актеру Сами Насери устроили экскурсию по стадиону, где пройдет четыре игры мундиаля.
Актеру Сами Насери устроили экскурсию по стадиону, где пройдет четыре игры мундиаля.
Знаменитый французский актер Сами Насери, прославившийся главной ролью в серии фильмов «Такси», сегодня приехал в Екатеринбург. Здесь он погулял по историческому центру города, где открыл Парк футбола ЧМ-2018 и посмотрел на наш центральный стадион, где скоро пройдет четыре игры мундиаля. На французского актера наша «Екатеринбург Арена» произвела впечатление.
— Стадион совсем новый, это чувствуется. И меня впечатлили лампы солнечного света, которые двигаются по полю, помогая траве расти. Это доказывает, что Россия хочет на высоком уровне провести Чемпионат мира по футболу, — рассказал Сами Насери. — Но если я приду на матч, то я хочу сидеть не на тех самых высоких трибунах, а
Сами Насери также отметил, что уральский стадион почти ничем не отличается от современных французских, за исключением одной детали.
— В принципе все то же самое. Но у нас во Франции на стадионе есть большой бассейн для игроков, — добавил актер. — И после матча они всегда плавают в нем. Я могу себе представить, какую вечеринку французская сборная устроила после победы на чемпионате мира в таком бассейне.
В Екатеринбурге Сами Насери пробыл всего один день, после чего уехал. Но он успел пообщаться с журналистами «Комсомолки». Поговорили мы про мундиаль и про русских женщин.