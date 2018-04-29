«Мумию» кыштымского карлика Алёшеньки выставили на продажу в интернете
Ранее учёные заявили, что останки загадочного существа исчезли.
Ранее учёные заявили, что останки загадочного существа исчезли.
«Мумию» кыштымского карлика Алёшеньки, таинственное появление которого на Южном Урале будоражит умы учёных свыше 20 лет, выставили на продажу в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Тельце маленького уродца хотят продать за 3−4 тыс. рублей. Однако речь идёт не о настоящих останках гуманоида Алёшеньки, а лишь об очень похожей на кыштымского карлика статуэтке, выполненной из полимерной глины. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте товаров ручной работы.
Судя по отзывам, реалистично выглядящие останки Алёшеньки высотой в 15 см, пользуются спросом у покупателей. Поэтому автор даже предложил на выбор несколько вариантов мумифицированного кыштымского карлика. Например, в бутылке или объёмной прозрачной колбе. В одном из вариантов пришелец держит в руках таинственный ключ. Изготовитель мистической игрушки отмечает, что уход за ней очень прост — главное не ронять и протирать от пыли тряпочкой.
По интернету также «гуляет» другая пугающая игрушка, копирующая образ кыштымского карлика. В описании её мастер отмечает, что Алёшенка любит сгущёнку, творожок и наряжаться. Поэтому его переодевать в разную одежду и устраивать сказочные представления.
Напомним, существо с конусовидной головой и огромными глазами, прозванное в последствии кыштымским карликом Алёшенькой, в 1996 году нашла жительница посёлка Каолиновый под Кыштымом в Челябинской области. Вскоре старушку поместили в психушку, а «мальчик» умер. По одной версии — от голода, а другие злорадно утверждали, что сгущёнки объелся. При этом часть жителей считала Алёшеньку посланцем звезды
Про кыштымского карлика сняли не один фильм, даже для телеканала «Discovery». Его загадочное происхождение даже пытались объяснить участники шоу «Битва экстрасенсов». И вот месяц назад учёные из США заявили, что наконец раскрыли тайну Алёшеньки из Кыштыма.