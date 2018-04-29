«Мумию» кыштымского карлика Алёшеньки выставили на продажу в интернете

«Мумию» кыштымского карлика Алёшеньки, таинственное появление которого на Южном Урале будоражит умы учёных свыше 20 лет, выставили на продажу в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Тельце маленького уродца хотят продать за 3−4 тыс. рублей. Однако речь идёт не о настоящих останках гуманоида Алёшеньки, а лишь об очень похожей на кыштымского карлика статуэтке, выполненной из полимерной глины. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте товаров ручной работы.

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Судя по отзывам, реалистично выглядящие останки Алёшеньки высотой в 15 см, пользуются спросом у покупателей. Поэтому автор даже предложил на выбор несколько вариантов мумифицированного кыштымского карлика. Например, в бутылке или объёмной прозрачной колбе. В одном из вариантов пришелец держит в руках таинственный ключ. Изготовитель мистической игрушки отмечает, что уход за ней очень прост — главное не ронять и протирать от пыли тряпочкой.

По интернету также «гуляет» другая пугающая игрушка, копирующая образ кыштымского карлика. В описании её мастер отмечает, что Алёшенка любит сгущёнку, творожок и наряжаться. Поэтому его переодевать в разную одежду и устраивать сказочные представления.

Напомним, существо с конусовидной головой и огромными глазами, прозванное в последствии кыштымским карликом Алёшенькой, в 1996 году нашла жительница посёлка Каолиновый под Кыштымом в Челябинской области. Вскоре старушку поместили в психушку, а «мальчик» умер. По одной версии — от голода, а другие злорадно утверждали, что сгущёнки объелся. При этом часть жителей считала Алёшеньку посланцем звезды Альфа-Центавра, остальные утверждали, что он — результат генетического сбоя земного происхождения.