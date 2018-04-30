Акция «Хочу работать!» стартует 1 мая в Нижегородской области

Акция «Хочу работать!», предназначенная для несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться в период летних каникул, стартует 1 мая в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации Управления по труду и занятости населения Нижегородской области 1 мая во всех центрах занятости муниципальных образований для подростков пройдут более 200 тематических метропатий, в том числе: ярмарки вакансий, прямые телефонные линии, Дни открытых дверей, уроки по профессиональной ориентации и другие.