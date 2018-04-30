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10:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Акция «Хочу работать!» стартует 1 мая в Нижегородской области

Мероприятие для несовершеннолетних проводит областная служба занятости.

Источник: Newsroom24.ru

Акция «Хочу работать!», предназначенная для несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться в период летних каникул, стартует 1 мая в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации Управления по труду и занятости населения Нижегородской области 1 мая во всех центрах занятости муниципальных образований для подростков пройдут более 200 тематических метропатий, в том числе: ярмарки вакансий, прямые телефонные линии, Дни открытых дверей, уроки по профессиональной ориентации и другие.

Отмечается, всего в период предстоящих летних каникул планируется трудоустроить 11 тысяч несовершеннолетних граждан.

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