В Уфе запустили фонтан, посвященный празднику Весны и Труда

29 апреля в Уфе на площади им. Мустая Карима состоялось праздничное мероприятие, посвященное 1 мая и запуску нового фонтана.

— В преддверии праздника Весны и Труда в Уфе стало доброй традицией открывать сезон фонтанов, — отметил заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов. — Теперь горожане здесь будут собираться на различные мероприятия, встречаться и общаться! В последние годы наш город преобразовывается, становится все краше. Появляется много красивых скверов и парков.