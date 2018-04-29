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21:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе запустили фонтан, посвященный празднику Весны и Труда

Праздничное мероприятие состоялось на площади им. Мустая Карима.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

29 апреля в Уфе на площади им. Мустая Карима состоялось праздничное мероприятие, посвященное 1 мая и запуску нового фонтана.

— В преддверии праздника Весны и Труда в Уфе стало доброй традицией открывать сезон фонтанов, — отметил заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов. — Теперь горожане здесь будут собираться на различные мероприятия, встречаться и общаться! В последние годы наш город преобразовывается, становится все краше. Появляется много красивых скверов и парков.

В рамках праздничного мероприятия тут состоялась церемония награждения победителей районного конкурса для людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь». А районные библиотеки организовали интерактивные книжные выставки, викторины и мастер-классы. Своими выступлениями — песнями и танцами — собравшихся горожан порадовали и творческие коллективы художественной самодеятельности.

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