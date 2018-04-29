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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

ГТК Беларуси пояснил причины очередей на границе с Литвой и Латвией

В последнее время наблюдается существенный рост товаротранспортных потоков через белорусскую границу.

Источник: БЕЛТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, с чем связано скопление транспортных средств на въезд в Литву и Латвию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время наблюдается существенный рост товаротранспортных потоков через белорусскую границу.

Скопления транспортных средств на въезд в Литву и Латвию еще начали образовываться с начала текущей недели. Объясняется это неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, проведением ремонтных работ в пунктах пропуска, а также сбоями в работе информационных систем в пунктах пропуска на сопредельной стороне, пояснили в ГТК.

Так, литовская сторона в преддверии выходных в течение дня вообще не принимала транспортные средства из-за неполадок в подаче электроэнергии. Что касается латвийского направления, на протяжении трех дней, с 24 по 26 апреля в пункте пропуска «Урбаны» проводились работы по прокладке инженерных сетей, в связи с чем временно прекращалось оформление автомобилей и транспортные потоки перенаправлялись в пункт пропуска «Григоровщина».

Вместе с тем, возросло и количество транспортных средств, въезжающих в Беларусь. В апреле 2018 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года поток грузовых автомобилей, въезжающих в Беларусь, увеличился в среднем на 18−20%, а легковых — на 50%.

«Белорусской стороной принимаются все возможные меры по своевременному оформлению товаротранспортных потоков. Только за уходящую неделю таможенниками оформлено около 45 тыс. грузовых и 125 тыс. легковых автомобилей», — отметили в ГТК. Транспортные средства, оформленные белорусской стороной, ожидают въезда в сопредельные страны в среднем 2−3 часа.

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