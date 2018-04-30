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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежа пожаловалась на хамское поведение водителя маршрута № 39

Он отказался везти пассажиров и не вернул деньги.

Накануне майских праздников мэр города Вадим Кстенин распорядился проследить за качеством работы городского пассажирского транспорта на выходных. Однако перевозчиков и водителей маршруток это обращение, видимо, не тронуло. Иначе, чем объяснить инцидент, рассказанный жительницей Воронежа Ириной 29 апреля в сообществе «Типичный Воронеж»:

— Сегодня мой ребёнок сел в этот автобус на ост. Новосибирская, чтобы доехать домой в Никольское. Проехав одну остановку до Машмета, водитель высадил всех пассажиров, пояснил, что дальше не поедет, т.к. переезд закрыт. Деньги не вернул никому. У моего ребёнка это были последние 17 рублей. И пока он спорил с водителем, тот закрыл двери и следующую остановку сделал только на Саврасова. Хочу обратиться к водителю: «Ты сильно разбогател?».

Ирина интересуется, куда можно пожаловаться на отвратительную работу водителя. В мэрии пояснили, что прежде всего, сообщить об инциденте нужно директору фирмы, обслуживающей данный маршрут. Ну и, учитывая личное участие в проблеме главы города, — в мэрию. Жалобу можно направить через «Электронную приемную» в разделе «Администрация» на сайте мэрии. И снабдить жалобу фотографией.

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