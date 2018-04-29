Уникальная автоколонна «Побед» прибыла в Ташкент (фото)

С 17 апреля по 9 мая 2018 года Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа и Ханты-Мансийское региональное отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой России» организуют международный автопробег раритетных автомобилей «Победа — одна на всех» по маршруту «Нижневартовск-Самарканд».

Маршрут авторалли проходит по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут следования автопробега в нашей республике включает Ташкент и Самарканд.

В ходе пребывания в республике участники автопробега планируют осуществить видео- и фотосъемку по ходу следования маршрута для подготовки видеороликов об автопробеге, провести встречи с ветеранами, тружениками тыла и молодежью Узбекистана, а также возложить цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.