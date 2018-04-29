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21:37 (мск), источник: Podrobno.uz

Уникальная автоколонна «Побед» прибыла в Ташкент (фото)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российские автолюбители, совершающие на раритетных автомобилях «Победа» международный автопробег, посвященный Дню великой победы, прибыли в Ташкент.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

С 17 апреля по 9 мая 2018 года Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа и Ханты-Мансийское региональное отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой России» организуют международный автопробег раритетных автомобилей «Победа — одна на всех» по маршруту «Нижневартовск-Самарканд».

В мероприятии участвуют 18 российских автолюбителей на семи автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» производства 1946−1950-х годов.

Маршрут авторалли проходит по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут следования автопробега в нашей республике включает Ташкент и Самарканд.

В ходе пребывания в республике участники автопробега планируют осуществить видео- и фотосъемку по ходу следования маршрута для подготовки видеороликов об автопробеге, провести встречи с ветеранами, тружениками тыла и молодежью Узбекистана, а также возложить цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.

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