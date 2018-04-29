Уникальная автоколонна «Побед» прибыла в Ташкент (фото)
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российские автолюбители, совершающие на раритетных автомобилях «Победа» международный автопробег, посвященный Дню великой победы, прибыли в Ташкент.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российские автолюбители, совершающие на раритетных автомобилях «Победа» международный автопробег, посвященный Дню великой победы, прибыли в Ташкент.
С 17 апреля по 9 мая 2018 года Молодежный парламент при Думе
В мероприятии участвуют 18 российских автолюбителей на семи автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» производства 1946−1950-х годов.
Маршрут авторалли проходит по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Маршрут следования автопробега в нашей республике включает Ташкент и Самарканд.
В ходе пребывания в республике участники автопробега планируют осуществить видео- и фотосъемку по ходу следования маршрута для подготовки видеороликов об автопробеге, провести встречи с ветеранами, тружениками тыла и молодежью Узбекистана, а также возложить цветы к мемориалам воинов Второй мировой войны.