Ефремов и Орлуша «отомстили» самарским зрителям матерными стихами

На концерте в Москве поэт Андрей Орлов (Орлуша) исполнил свои стихи, в которых содержатся нецензурные эпитеты в адрес самарской публики.

По информации РИА Новости, Орлов таким образом вступился за Ефремова, которого раскритиковали за вызывающее поведение на самарских гастролях. Во время чтения стихов рядом с поэтом стоял Михаил Ефремов. Он изображал пьяного и размахивал костылем.

Кроме зрителей, в стихах упоминается и актриса Самарского театра драмы Алла Коровкина, которая одной из первых рассказала в социальных сетях о неприглядной истории, произошедшей во время выступления столичных гастролеров.

Как уже писала «РГ», скандал произошел в марте в Самарском театре оперы и балета, где московский «Современник» показывал свою постановку «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Недовольство публики вызвало то, что спектакль задержался на 35 минут.

Кроме того, зрители сочли, что Ефремов вышел на сцену нетрезвым: актер путал текст, а на просьбу из зала говорить погромче ответил нецензурной бранью. В результате многие театралы ушли со спектакля.

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который также присутствовал в зале, назвал выходку артиста безобразной.