Ефремов и Орлуша «отомстили» самарским зрителям матерными стихами
Скандал, разразившийся на гастролях столичного театра «Современник» в Самаре, где актер Михаил Ефремов со сцены обматерил зрителей, получил продолжение.
Скандал, разразившийся на гастролях столичного театра «Современник» в Самаре, где актер Михаил Ефремов со сцены обматерил зрителей, получил продолжение.
На концерте в Москве поэт Андрей Орлов (Орлуша) исполнил свои стихи, в которых содержатся нецензурные эпитеты в адрес самарской публики.
По информации РИА Новости, Орлов таким образом вступился за Ефремова, которого раскритиковали за вызывающее поведение на самарских гастролях. Во время чтения стихов рядом с поэтом стоял Михаил Ефремов. Он изображал пьяного и размахивал костылем.
Кроме зрителей, в стихах упоминается и актриса Самарского театра драмы Алла Коровкина, которая одной из первых рассказала в социальных сетях о неприглядной истории, произошедшей во время выступления столичных гастролеров.
Как уже писала «РГ», скандал произошел в марте в Самарском театре оперы и балета, где московский «Современник» показывал свою постановку «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Недовольство публики вызвало то, что спектакль задержался на 35 минут.
Кроме того, зрители сочли, что Ефремов вышел на сцену нетрезвым: актер путал текст, а на просьбу из зала говорить погромче ответил нецензурной бранью. В результате многие театралы ушли со спектакля.
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который также присутствовал в зале, назвал выходку артиста безобразной.
Сам же Михаил Ефремов назвал спектакль «сложной пьесой для самарского зрителя» и отрицал, что вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.