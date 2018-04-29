СМИ: посаженный Трампом и Макроном дуб забрали на фитосанитарный карантин

Источник: Reuters

Ранее в воскресенье британская пресса обратила внимание на отсутствие саженца на лужайке Белого дома, а агентство Reuters распространило фотографию, где на месте посаженного дерева виден лишь круг свежевскопанной земли.

Как пояснила газета, в США существуют жесткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Дубок, привезенный президентом Франции в ходе его государственного визита и посаженный лидерами двух стран, не составил исключения. По данным источника из Елисейского дворца, карантин для саженца дуба скоро завершится и он ни в коей мере не пострадал от очередной пересадки. Как сообщила газета, санитарная служба США согласилась сделать исключение из правил и допустила временную посадку растения у Белого дома исключительно по настоянию президента Трампа.