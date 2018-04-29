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22:41 (мск), источник: Sputnik.by

Медики успокоили: эпидемия кори Беларуси не грозит

Диагноз минскому ребенку, у которого подозревают корь, еще лабораторно не подтвержден.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Эпидемия кори не грозит Беларуси, опасаться жителям республики по этому поводу не стоит, заявила в эфире телеканала СТВ главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.

Последний случай кори был зарегистрирован в республике 23 апреля в Минске — заболел маленький ребенок, который побывал в Египте. Известно, что родители ранее были против, чтобы ему делали прививку.

«Скажу с уверенностью, что не грозят ни эпидемия, ни некое неблагополучие, в том числе по кори», — заявила Жуккова.

В отношении минского случая она отметила, что он первый и до сих пор лабораторно не подтверждено заболевание, поэтому диагноз ребенка остается под вопросом.

Как ранее сообщал Sputnik, до этого случаи заболевания корью был зафиксирован в Малоритском районе — там заболели три человека, предположительно, заразившиеся от прибывшего в район гражданина Украины.

В феврале текущего года вспышка кори была зарегистрирована в Волковыске: тогда число подтвержденных случаев заражения превысило два десятка. Позже факты заражения корью были подтверждены в Гомельской и Брестской областях.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

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