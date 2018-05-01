Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят до уровня прожиточного минимума, на собственников зданий возложат дополнительную ответственность в рамках нового стандарта противопожарной безопасности, а курортникам на некоторых внутренних направлениях теперь придется платить дополнительный сбор. Подробнее обо всех нововведениях мая читайте в материале портала iz.ru.

Повышение МРОТ

В России с начала мая минимальный размер оплаты труда увеличат до 11 тыс. 163 рублей. Таким образом, его доведут до действующего в стране уровня прожиточного минимума (сейчас МРОТ составляет 9,489 тыс. рублей).

Изначально подгонять его под прожиточный минимум планировалось постепенно. Так, последнее повышение произошло в январе этого года, окончательно сравнять показатели планировали к январю 2019-го, но в феврале 2018-го Госдума приняла закон, по которому сравнять показатели пообещали досрочно — уже в начале мая.

Размер МРОТа важен, в том числе при расчете различных платежей, сборов, а также выплат и пособий — например, по беременности и родам для тех, кто не имеет трудового стажа.

По данным министра труда Максима Топилина, всего увеличение минимального размера оплаты труда этой весной затронет почти 3 млн россиян, около половины из которых работают на бюджетных предприятиях. Ранее в Минтруде посчитали, что на реализацию этой меры региональным бюджетным предприятиям потребуется дополнительно около 32 млрд рублей, федеральным — около 7,5 млрд рублей. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство выделит регионам на эти цели 36 млрд рублей.

При этом полного «равенства» достичь все-таки не получится — речь пока идет о сумме до вычета налога, то есть на руки в итоге гражданам будет полагаться меньше 11 тыс. рублей. Правда, в большинстве регионов действуют еще и собственные надбавки. С их учетом в тех же Москве и Петербурге минимальный размер оплаты труда еще с января 2018-го превышал прожиточный минимум, составляя 18 тыс. 742 рубля и 17 тыс. руб. соответственно.

Плата за отдых

С 1 мая в нескольких регионах России начнет действовать курортный сбор. Закон, предполагающий введение дополнительного налога для отдыхающих, в Госдуме приняли летом прошлого года.

С мая 2018-го сбор планировали ввести в четырех пилотных регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Однако крымские депутаты в конце марта 2018-го решили нововведение отложить до следующего года. А в Краснодаре, который в начале июня будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, собирать налог начнут с 16 июля — после окончания мундиаля.

В итоге на майских праздниках заплатить за отдых придется только тем, кто едет в алтайскую Белокуриху (пока в крае решили ограничиться одним районом) или в ставропольские курортные города Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск.

По закону в течение первого года регионы не могут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, со следующего года эта сумма увеличится до 100 рублей. В ее пределах, впрочем, каждый регион может устанавливать ставку самостоятельно.

В итоге сутки в алтайской Белокурихе обойдутся в 30 рублей, на Ставрополье — в 50 рублей. Скромнее всех оказалась Кубань: там с 16 июля заплатить надо будет 10 рублей за день отдыха. Собранные с туристов средства обещают пустить на дальнейшее развитие инфраструктуры.

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Противопожарный ГОСТ

Новый национальный стандарт пожарной безопасности начнет действовать в стране с 1 мая. Документ был принят в апреле 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Основное требование — проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Так, регулярному контролю подлежат автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией нужно будет проверять раз в квартал, а системы тушения и водопровод — раз в полгода.

Отвечать за организацию и проведение проверок, по новым правилам, должен сам собственник здания.

Насколько строго будет контролироваться бдительность собственников, неясно. В статье 4 Федерального закона «О стандартизации» говорится, что следовать национальным стандартам граждане могут на добровольной основе.

Новый статус для добровольцев

Волонтеры и добровольцы в России получат официальный правовой статус. С 1 мая в силу вступает новый закон о волонтерстве. Он был принят в январе 2018 года, разработать его Владимир Путин поручил летом 2017-го по итогам встречи с представителями благотворительных организаций. Они же принимали активное участие в работе над законопроектом.

Главное — документ уравнивает понятия волонтерства и добровольчества и дает им официальное определение (сюда, согласно тексту документа, относится любая «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг»).

Организаторами деятельности волонтеров при этом могут официально выступать физические лица, некоммерческие организации и государственные органы. С добровольными помощниками они смогут заключить договоры, в которых, в том числе, может оговариваться возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защиты и других связанных с волонтерской деятельностью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не разглашать сведения, к которым они могут получить доступ в процессе своей деятельности, если они составляют охраняемую законом тайну.

Кроме того, в ближайшее время государственные и муниципальные органы должны будут создать единую информационную систему для «развития добровольчества», а регионы — разработать муниципальные программы по его поддержке и развитию.

Запрет на мат (но не для всех)

Пользователи Microsoft с начала мая могут лишиться доступа к своим аккаунтам за использование оскорбительной лексики. Такое правило пополнит новый вариант пользовательского соглашения компании, которое вступит в силу с 1 мая.

В новых правилах ее использование приравнивается к размещению контента, запрещенного местным законодательством, — например, порнографических материалов или изображений сцен насилия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте корпорации в преддверии введения обновлений.