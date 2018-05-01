Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Вместо солистов группы АBBA на сцену «выйдут» их двойники
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8Серж Саргсян ушел в отставку
21:27 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Повышение МРОТ, курортный сбор, противопожарный ГОСТ и другие нововведения.

Источник: Reuters

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят до уровня прожиточного минимума, на собственников зданий возложат дополнительную ответственность в рамках нового стандарта противопожарной безопасности, а курортникам на некоторых внутренних направлениях теперь придется платить дополнительный сбор. Подробнее обо всех нововведениях мая читайте в материале портала iz.ru.

Читайте также
МРОТ вырос. Что теперь изменится в жизни простых россиян?

Повышение МРОТ

В России с начала мая минимальный размер оплаты труда увеличат до 11 тыс. 163 рублей. Таким образом, его доведут до действующего в стране уровня прожиточного минимума (сейчас МРОТ составляет 9,489 тыс. рублей).

Изначально подгонять его под прожиточный минимум планировалось постепенно. Так, последнее повышение произошло в январе этого года, окончательно сравнять показатели планировали к январю 2019-го, но в феврале 2018-го Госдума приняла закон, по которому сравнять показатели пообещали досрочно — уже в начале мая.

Размер МРОТа важен, в том числе при расчете различных платежей, сборов, а также выплат и пособий — например, по беременности и родам для тех, кто не имеет трудового стажа.

По данным министра труда Максима Топилина, всего увеличение минимального размера оплаты труда этой весной затронет почти 3 млн россиян, около половины из которых работают на бюджетных предприятиях. Ранее в Минтруде посчитали, что на реализацию этой меры региональным бюджетным предприятиям потребуется дополнительно около 32 млрд рублей, федеральным — около 7,5 млрд рублей. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство выделит регионам на эти цели 36 млрд рублей.

При этом полного «равенства» достичь все-таки не получится — речь пока идет о сумме до вычета налога, то есть на руки в итоге гражданам будет полагаться меньше 11 тыс. рублей. Правда, в большинстве регионов действуют еще и собственные надбавки. С их учетом в тех же Москве и Петербурге минимальный размер оплаты труда еще с января 2018-го превышал прожиточный минимум, составляя 18 тыс. 742 рубля и 17 тыс. руб. соответственно.

Плата за отдых

С 1 мая в нескольких регионах России начнет действовать курортный сбор. Закон, предполагающий введение дополнительного налога для отдыхающих, в Госдуме приняли летом прошлого года.

С мая 2018-го сбор планировали ввести в четырех пилотных регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Однако крымские депутаты в конце марта 2018-го решили нововведение отложить до следующего года. А в Краснодаре, который в начале июня будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, собирать налог начнут с 16 июля — после окончания мундиаля.

В итоге на майских праздниках заплатить за отдых придется только тем, кто едет в алтайскую Белокуриху (пока в крае решили ограничиться одним районом) или в ставропольские курортные города Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск.

По закону в течение первого года регионы не могут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, со следующего года эта сумма увеличится до 100 рублей. В ее пределах, впрочем, каждый регион может устанавливать ставку самостоятельно.

В итоге сутки в алтайской Белокурихе обойдутся в 30 рублей, на Ставрополье — в 50 рублей. Скромнее всех оказалась Кубань: там с 16 июля заплатить надо будет 10 рублей за день отдыха. Собранные с туристов средства обещают пустить на дальнейшее развитие инфраструктуры.

Читайте также
В каждом втором ТЦ в России нашли нарушения противопожарной безопасности

Противопожарный ГОСТ

Новый национальный стандарт пожарной безопасности начнет действовать в стране с 1 мая. Документ был принят в апреле 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Основное требование — проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Так, регулярному контролю подлежат автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией нужно будет проверять раз в квартал, а системы тушения и водопровод — раз в полгода.

Отвечать за организацию и проведение проверок, по новым правилам, должен сам собственник здания.

Насколько строго будет контролироваться бдительность собственников, неясно. В статье 4 Федерального закона «О стандартизации» говорится, что следовать национальным стандартам граждане могут на добровольной основе.

Новый статус для добровольцев

Волонтеры и добровольцы в России получат официальный правовой статус. С 1 мая в силу вступает новый закон о волонтерстве. Он был принят в январе 2018 года, разработать его Владимир Путин поручил летом 2017-го по итогам встречи с представителями благотворительных организаций. Они же принимали активное участие в работе над законопроектом.

Главное — документ уравнивает понятия волонтерства и добровольчества и дает им официальное определение (сюда, согласно тексту документа, относится любая «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг»).

Организаторами деятельности волонтеров при этом могут официально выступать физические лица, некоммерческие организации и государственные органы. С добровольными помощниками они смогут заключить договоры, в которых, в том числе, может оговариваться возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защиты и других связанных с волонтерской деятельностью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не разглашать сведения, к которым они могут получить доступ в процессе своей деятельности, если они составляют охраняемую законом тайну.

Кроме того, в ближайшее время государственные и муниципальные органы должны будут создать единую информационную систему для «развития добровольчества», а регионы — разработать муниципальные программы по его поддержке и развитию.

Читайте также
«Мат в соцсетях должен быть удален»

Запрет на мат (но не для всех)

Пользователи Microsoft с начала мая могут лишиться доступа к своим аккаунтам за использование оскорбительной лексики. Такое правило пополнит новый вариант пользовательского соглашения компании, которое вступит в силу с 1 мая.

В новых правилах ее использование приравнивается к размещению контента, запрещенного местным законодательством, — например, порнографических материалов или изображений сцен насилия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте корпорации в преддверии введения обновлений.

Нарушителей компания может лишить доступа к отдельным сервисам (включая Xbox) или вовсе удалить их пользовательские аккаунты. Кроме того, пользователю могут заблокировать электронную переписку, лишить возможности публиковать собственный контент или удалить опубликованный по решению компании.

 Как украинские власти лишают страну праздников
Сколько россиянам придется доплачивать за документы нового поколения
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Пашинян объявил кампанию тотального неповиновения в Армении
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Американский эксперт назвал главного врага США
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
США начали перебрасывать в Польшу танковую бригаду
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул Что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь