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02:03 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил с профессиональным праздником российских пожарных

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пожарных с профессиональным праздником, поздравление главы государства зачитал глава МЧС Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморья.

Источник: РИА Новости

Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

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«Сегодня перед вами стоят серьезные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. В первую очередь — важно повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения», — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил необходимость укреплять кадровый состав с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами, уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере и воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности.

«Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально», — отмечается в поздравлении.

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