Путин поздравил с профессиональным праздником российских пожарных

Источник: РИА Новости

Профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают 30 апреля День пожарной охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», в соответствии с которым в Москве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

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«Сегодня перед вами стоят серьезные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. В первую очередь — важно повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения», — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил необходимость укреплять кадровый состав с опорой на лучшие традиции, заложенные ветеранами, уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере и воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности.