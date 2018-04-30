Трамп поборолся с зонтом и проиграл

Автор записи пошутил: «Зонт работает не так», и его твит разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся «российский след». «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», — написал пользователь с ником DemocracyValues. Другие постарались приободрить президента: «Зато с прической все в порядке», — отметил ExtinguishIt.