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04:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп поборолся с зонтом и проиграл

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. Видео случившегося опубликовал у себя в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Источник: Reuters

Автор записи пошутил: «Зонт работает не так», и его твит разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся «российский след». «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», — написал пользователь с ником DemocracyValues. Другие постарались приободрить президента: «Зато с прической все в порядке», — отметил ExtinguishIt.

10 апреля насмешки пользователей сети вызвала верхняя одежда президента. Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.

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