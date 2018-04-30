Купальный сезон в Хабаровске откроет белый медведь
Бассейны для Хабара зальют на первомайские праздники.
Бассейны для Хабара зальют на первомайские праздники.
В зоосаде «Приамурский» готовят бассейны для белого медведя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабар, как первый искупавшийся хабаровчанин, станет символом купального сезона 2018 для гостей зоопарка.
Впервые в этом году Хабар окунётся в воду на праздничных выходных.
— В настоящее время ведутся подготовительные работы, сотрудники проверяют систему после зимы и настраивают оборудование для фильтрации, чтобы вода была чистой, — сообщили работники зоосада «Приамурский» имени Сысоева. — Эти меры необходимы после зимы, когда наполнение бассейнов не осуществляется
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», белый медведь поселился в зоосаде прошлой весной. Он прибыл в Хабаровск на самолёте. Здесь его уже ждал готовый вольер с бассейном. Краснокнижному новосёлу 3,5 года, а его вес превышает 320 кг. Он родился в Московском зоопарке, где жил всё это время с