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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Уникальный документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой» покажут иркутянам

Кинопоказ состоится 3 мая, бесплатно.

Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — лента, в которой можно увидеть исторические кадры. Фильм был снят в 1942 году и получил Сталинскую премию. В тот же год кинокритики США дали создателям фильмам премию за лучшее документальное кино. Получило эта лента и первый в СССР Оскар. Иркутяне смогут увидеть этот фильм в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея.

Показ будет бесплатным и состоится он 3 мая в 18.30 часов вечера. Вход для всех свободный. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Уточним, что киноленту снимали режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин в 1941—1942 годах на Центральной студии кинохроники. В фильме прозвучали фрагменты речи Иосифа Сталина, а в кадр попали генералы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Болдин, Иван Конов и другие.

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