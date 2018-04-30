Уникальный документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой» покажут иркутянам
Кинопоказ состоится 3 мая, бесплатно.
Кинопоказ состоится 3 мая, бесплатно.
Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — лента, в которой можно увидеть исторические кадры. Фильм был снят в 1942 году и получил Сталинскую премию. В тот же год кинокритики США дали создателям фильмам премию за лучшее документальное кино. Получило эта лента и первый в СССР Оскар. Иркутяне смогут увидеть этот фильм в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея.
Показ будет бесплатным и состоится он 3 мая в 18.30 часов вечера. Вход для всех свободный. Об этом сообщили в
Уточним, что киноленту снимали режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин в 1941—1942 годах на Центральной студии кинохроники. В фильме прозвучали фрагменты речи Иосифа Сталина, а в кадр попали генералы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Болдин, Иван Конов и другие.