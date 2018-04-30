Уникальный документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой» покажут иркутянам

Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — лента, в которой можно увидеть исторические кадры. Фильм был снят в 1942 году и получил Сталинскую премию. В тот же год кинокритики США дали создателям фильмам премию за лучшее документальное кино. Получило эта лента и первый в СССР Оскар. Иркутяне смогут увидеть этот фильм в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея.