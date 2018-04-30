«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Уфой»

Соперники уже встречались друг с другом в ФНЛ, а также в Премьер-лиге — в первом круге чемпионата России 21 октября. Игра на хабаровском стадионе имени Ленина завершилась ничейным результатом со счётом 2:2.

Не удалось выявить победителя и молодёжным составам клубов — 29 апреля они сыграли в Уфе, не забив ни одного мяча. Судить встречу будет опытный арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Подопечные Сергея Семака показывают достойный уровень в текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. С 36 очками «Уфа» размещается на седьмом месте в турнирной таблице и вполне может побить собственный рекорд предыдущего турнира — тогда команда пришла к финишу как раз седьмой.