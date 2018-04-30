«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Уфой»
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» отправился в столицу Республики Башкортостан, где сыграет с местной «Уфой». Команда Сергея Передни в предыдущем туре лишилась последних шансов на сохранение места в
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» отправился в столицу Республики Башкортостан, где сыграет с местной «Уфой». Команда Сергея Передни в предыдущем туре лишилась последних шансов на сохранение места в
Соперники уже встречались друг с другом в ФНЛ, а также в
Не удалось выявить победителя и молодёжным составам клубов — 29 апреля они сыграли в Уфе, не забив ни одного мяча. Судить встречу будет опытный арбитр из
Дальневосточникам терять уже нечего, поэтому болельщики вправе ждать от «армейцев» атакующей манеры игры. Помимо матча в Уфе им предстоят ещё две встречи: домашняя с «Краснодаром» 5 мая и выездная с «Зенитом» 13-го.