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09:46 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Уфой»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» отправился в столицу Республики Башкортостан, где сыграет с местной «Уфой». Команда Сергея Передни в предыдущем туре лишилась последних шансов на сохранение места в Премьер-лиге и теперь попробует прервать затянувшуюся серию матчей без забитых голов.

Соперники уже встречались друг с другом в ФНЛ, а также в Премьер-лиге — в первом круге чемпионата России 21 октября. Игра на хабаровском стадионе имени Ленина завершилась ничейным результатом со счётом 2:2.

Не удалось выявить победителя и молодёжным составам клубов — 29 апреля они сыграли в Уфе, не забив ни одного мяча. Судить встречу будет опытный арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Подопечные Сергея Семака показывают достойный уровень в текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. С 36 очками «Уфа» размещается на седьмом месте в турнирной таблице и вполне может побить собственный рекорд предыдущего турнира — тогда команда пришла к финишу как раз седьмой.

Дальневосточникам терять уже нечего, поэтому болельщики вправе ждать от «армейцев» атакующей манеры игры. Помимо матча в Уфе им предстоят ещё две встречи: домашняя с «Краснодаром» 5 мая и выездная с «Зенитом» 13-го.

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