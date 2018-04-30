Движение ограничат по улице Литвинова в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Совсем скоро начнется время ремонта дорог и коммуникаций, но пока речь идет об аварийных работах. В связи как раз с таким ремонтом на сетях канализации по улице Литвинова в Иркутске частично перекроют движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска, движение транспорта по улице Литвинова будет ограничено в районе пересечения с Пионерским переулком. Ограничение будет действовать с 10 по 24 мая.

А в это время из-за велогонки «Фаворит», которая состоится в Иркутске 1 мая, запланировано перекрытие дорог. Особое внимание стоит обратить на сквер Кирова. Здесь с 12.00 до 15.00 полностью изменится схема движения общественного транспорта.