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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение ограничат по улице Литвинова в Иркутске

Распоряжение будет действовать с 10 по 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Совсем скоро начнется время ремонта дорог и коммуникаций, но пока речь идет об аварийных работах. В связи как раз с таким ремонтом на сетях канализации по улице Литвинова в Иркутске частично перекроют движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска, движение транспорта по улице Литвинова будет ограничено в районе пересечения с Пионерским переулком. Ограничение будет действовать с 10 по 24 мая.

А в это время из-за велогонки «Фаворит», которая состоится в Иркутске 1 мая, запланировано перекрытие дорог. Особое внимание стоит обратить на сквер Кирова. Здесь с 12.00 до 15.00 полностью изменится схема движения общественного транспорта.

Кстати, пройдет 1 мая и традиционный митинг на площади перед дворцом спорта «Труд» в 12 часов дня.

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