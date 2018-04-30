Движение ограничат по улице Литвинова в Иркутске
Распоряжение будет действовать с 10 по 24 мая.
Распоряжение будет действовать с 10 по 24 мая.
Внимание, автомобилисты! Совсем скоро начнется время ремонта дорог и коммуникаций, но пока речь идет об аварийных работах. В связи как раз с таким ремонтом на сетях канализации по улице Литвинова в Иркутске частично перекроют движение транспорта.
Как сообщили в
А в это время
Кстати, пройдет 1 мая и традиционный митинг на площади перед дворцом спорта «Труд» в 12 часов дня.