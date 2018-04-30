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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Владивосток примет чемпионат мира по игре го в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Чемпионат мира по игре го в 2020 году пройдет во Владивостоке, сообщил глава города Виталий Веркеенко на открытии первого дальневосточного турнира по восточной игре.

Го — это стратегическая настольная игра, история которой берет начало в Древнем Китае и насчитывает несколько тысячелетий. Всемирное распространение получила в XX веке. Игра считается наиболее сложной для искусственного интеллекта. Однако в январе 2016 года журнал Nature сообщил, что компании Google удалось создать нейросеть, которая смогла победить чемпиона мира по го. В России работают 22 федерации го и насчитывается около 80 тысяч любителей этой логической игры.

Первый кубок Дальнего Востока собрал во Владивостоке сильнейших игроков из Приморья, Хабаровского края, Якутии, Магаданской области, а также из КНР, отметил на открытии генеральный консул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь.

«В 2020 году наш город примет чемпионат мира по игре го. Впервые эта игра шагнет за пределы Азии, и неслучайно именно во Владивосток, ведь это — гостеприимные ворота между Европой и Азией, где органично сплелись культуры Востока и Запада. Владивосток — это центр международного сотрудничества России в АТР», — заявил Веркеенко.

В рамках подготовки к чемпионату мира в Приморском крае планируется открыть не менее 150 секций и кружков по игре в го.

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