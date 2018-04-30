В Хабаровском крае в центре внимания оказались тракторы и самосвалы

По данным правительства Хабаровского края, в регионе зарегистрировано около 20 тысяч самоходных машин. В прошлом году в ходе операции проверено более 500 единиц поднадзорной техники, выявлено 120 административных правонарушений.

В этому году инспекторы краевого гостехнадзора и сотрудники ДПС планируют обратить внимание на соблюдение правил государственной регистрации самоходных машин, а также прохождение ежегодного техосмотра.

«В организациях и на предприятиях края, где эксплуатируется сельскохозяйственная, дорожно-строительная и другая самоходная техника, мы проведем встречи с руководством, разъясним порядок предоставления государственных услуг гостехнадзора, административное законодательство и ответственность за нарушение правил эксплуатации и государственной регистрации машин», — рассказал заместитель председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования края Евгений Битюков.