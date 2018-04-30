В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило интересную инициативу по созданию мотопатрулей на скутерах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило интересную инициативу по созданию мотопатрулей на скутерах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе эксперимента сотрудникам
Ответ на этот вопрос прост. Мотоцикл — более мощная машина и развивает скорость до 100 км/ч за три с небольшим секунды, что хорошо для инспекторов
В свою очередь, сотрудникам
«Преимущества скутера в том, что он легко пройдет там, где автомашина
Напомним, что в прошлом году в Ташкенте, а также Самаркандской и Хорезмской областях появились первые мотопатрули. В столице новый отряд УБДД задействован во время встреч и транспортировки правительственных и других делегаций. Сейчас он оснащен мотоциклами марки Honda.