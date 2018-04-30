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17Time 100
07:30 (мск), источник: Publika.md

Кишинёвский зоопарк открывается сегодня после ремонта

Кишинёвский зоопарк открывается сегодня после ремонта. Его сделали впервые за последние 15 лет.

Источник: Publika.md

В зоосаде отремонтировали парадную лестницу, обновили тротуары и украсили территорию цветами.

Также были отремонтированы шесть вольеров для зверей.

Зоопарк закрыли на ремонт в начале месяца. За это время там появился новый обитатель — маленький крокодил. А в ближайшее время администрация планирует закупить новых экзотических животных, в том числе жирафа.

Стоимость билетов в зоопарк варьируется от пяти до 30 леев.

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