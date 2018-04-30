Кишинёвский зоопарк открывается сегодня после ремонта

Также были отремонтированы шесть вольеров для зверей.

Зоопарк закрыли на ремонт в начале месяца. За это время там появился новый обитатель — маленький крокодил. А в ближайшее время администрация планирует закупить новых экзотических животных, в том числе жирафа.