Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон в недоумении: противник сломал боевые самолёты - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
София Ротару устроила семейную фотосессию
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:53 (мск), источник: Восток Медиа

Общественный транспорт Владивостока будет ездить по-другому

В праздник Весны и Труда городские автобусы во Владивостоке изменят свой маршрут. Перемены связаны с проведением первомайского шествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По данным администрации города, во вторник, 1 мая, с 8 часов утра изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Общественный транспорт, идущий в сторону центральной площади от площади Луговой (маршруты № 31, 49), в районе остановки «Авангард» будет направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.

Транспорт, идущий со стороны Первой Речки и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Изменения также коснутся маршрутов с конечной остановкой «Маяк». Автобусы этих маршрутов, двигаясь в центр, будут разворачиваться на улице 1-й Морской и двигаться в обратном направлении.

Таким движение автобусов будет до 15:00. На обычные маршруты автобусы будут выходить по мере прохождения праздничных колонн и снятия ограничений движения.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 1 мая в центре Владивостока на время демонстрации по Светланской ограничат движение транспорта. К слову, долгое время шествие проходило по Золотому мосту. Эта традиция действовала, пока Приморье возглавлял Владимир Миклушевский. В 2017 году приморцы в пятый раз встретили Первомай на Золотом мосту.

Все новости региона
 Легенда FIFA и русская модель сыграют в футбол во Владивостоке
Защитили Путина: в Хабаровске впервые отменили «Монстрацию»
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Трамп поборолся с зонтом и проиграл
Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь