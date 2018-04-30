Общественный транспорт Владивостока будет ездить по-другому
В праздник Весны и Труда городские автобусы во Владивостоке изменят свой маршрут. Перемены связаны с проведением первомайского шествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В праздник Весны и Труда городские автобусы во Владивостоке изменят свой маршрут. Перемены связаны с проведением первомайского шествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным администрации города, во вторник, 1 мая, с 8 часов утра изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Общественный транспорт, идущий в сторону центральной площади от площади Луговой (маршруты № 31, 49), в районе остановки «Авангард» будет направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.
Транспорт, идущий со стороны Первой Речки и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.
Таким движение автобусов будет до 15:00. На обычные маршруты автобусы будут выходить по мере прохождения праздничных колонн и снятия ограничений движения.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 1 мая в центре Владивостока на время демонстрации по Светланской ограничат движение транспорта. К слову, долгое время шествие проходило по Золотому мосту. Эта традиция действовала, пока Приморье возглавлял Владимир Миклушевский. В 2017 году приморцы в пятый раз встретили Первомай на Золотом мосту.