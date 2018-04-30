Общественный транспорт Владивостока будет ездить по-другому

Источник: Восток Медиа

По данным администрации города, во вторник, 1 мая, с 8 часов утра изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Общественный транспорт, идущий в сторону центральной площади от площади Луговой (маршруты № 31, 49), в районе остановки «Авангард» будет направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.

Транспорт, идущий со стороны Первой Речки и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Изменения также коснутся маршрутов с конечной остановкой «Маяк». Автобусы этих маршрутов, двигаясь в центр, будут разворачиваться на улице 1-й Морской и двигаться в обратном направлении.

Таким движение автобусов будет до 15:00. На обычные маршруты автобусы будут выходить по мере прохождения праздничных колонн и снятия ограничений движения.