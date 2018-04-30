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08:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодежный международный туристский конгресс состоится в Приморье

Четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая 2018 года. В его рамках состоится Молодежный международный туристский конгресс, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

На площадках Дальневосточного федерального университета и Владивостокского университета экономики и сервиса участники обсудят новые тренды в развитии международного молодежного туризма новые тренды в развитии молодежного туризма, молодежные инициативы, цифровые технологии в отрасли и волонтерский туризм.

Как отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков: «Мы бы хотели показать не столько туризм для молодежи, сколько туризм силами молодежи. Необходимо вовлечь молодежь в развитие туристской отрасли. Ведь реализация проектов в этой сфере — это максимальный спектр услуг — от производства сувенирной продукции до организации экскурсий и размещения туристов».

Анализ туристической отрасли в Приморье показывает, что в последние годы эта сфера развивается стабильно и динамично. В том числе, и благодаря работе молодежи. Например, во Владивостоке открывается большое количество хостелов. Несмотря на то, что это капиталоемкая сфера услуг, основными инвесторами являются молодые предприниматели. Совсем недавно в центре Владивостока началась реконструкция здания для капсульного отеля.

Кроме того, в рамках конгресса запланировано проведение форсайт-сессии «Международный туризм — 2030» и мастер-класса. Содержательные результаты работы конгресса будут включены в итоговую резолюцию IV Тихоокеанского туристского форума.

Дмитрий Санников.

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