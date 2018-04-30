Молодежный международный туристский конгресс состоится в Приморье

На площадках Дальневосточного федерального университета и Владивостокского университета экономики и сервиса участники обсудят новые тренды в развитии международного молодежного туризма новые тренды в развитии молодежного туризма, молодежные инициативы, цифровые технологии в отрасли и волонтерский туризм.

Как отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков: «Мы бы хотели показать не столько туризм для молодежи, сколько туризм силами молодежи. Необходимо вовлечь молодежь в развитие туристской отрасли. Ведь реализация проектов в этой сфере — это максимальный спектр услуг — от производства сувенирной продукции до организации экскурсий и размещения туристов».