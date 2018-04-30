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08:15 (мск), источник: Publika.md

В ближайшие дни на рынках появится первая молдавская клубника

Аграрии готовятся к сбору первого урожая клубники. Они уверяют, что ягоды появятся на рынке в ближайшие несколько дней.

Источник: Publika.md

«Первая клубника уже начала краснеть, дней через 5−6 соберем урожай».

Виорел Гаврилицэ из села Копанка Каушанского района выращивает клубнику последние четыре года лет.

«Серьезно начал заниматься в 2014. Раньше возле дома сажал по две грядки. Так увлечение превратилось в бизнес», — сказал аграрий Виорел Гаврилицэ.

Сейчас у Виорела клубникой засажено почти два гектара земли. Первые ягоды созревают в теплицах. Аграрий используют три способа выращивания клубники.

«С микропористой пленкой дороже, но результат исключительный. Собираем первый урожай на неделю раньше. За счет цены возвращаем инвестиции», — сказал аграрий Виорел Гаврилицэ.

По чём в этом году продавать клубнику, Виорел пока не решил. В предыдущие годы стоимость килограмма достигала ста леев.

«В предыдущие года первую клубнику продавали оптом по 100 леев за килограмм. Недолго, всего несколько дней. Затем цена падает на 5, 10, 15 леев, каждый день. Тепличную продавали по 50 леев», — сказал аграрий Виорел Гаврилицэ.

Аграрий надеется в этом году экспортировать клубнику за рубеж, сначала в Россию, а затем и на европейские рынки.

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